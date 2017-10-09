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Полицейские задержали водителя автобуса Нургали Сарманова, который попал в ДТП с участием поезда на железнодорожном переезде в районе станции Покров Владимирской области. Об этом пишет Life со ссылкой на ММСУТ СКР по региону.
Сотрудники Следственного комитета установили, что водитель знал о технических неполадках автобуса, но все равно возил пассажиров.
С учетом того, что из-за оказания шофером услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья, по неосторожности была причинена смерть двум и более лицам, правоохранители выделили в отдельное производство уголовное дело. Об этом заявила представитель ММСУТ СКР Елена Марковская.
Подчеркивается, что вскоре водителю автобуса будет предъявлено обвинение. После этого следователи подадут ходатайство о том, чтобы ему избрали меру пресечения.
Напомним, авария произошла 6 октября. Поезд врезался в автобус, заглохший на железнодорожном переезде. Жертвами инцидента стали 17 человек.
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