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Суд признал виновным 36-летнего жителя Волчихинского района в хищении огнестрельного оружия, которое было совершено с применением опасного для жизни и здоровья насилия, а также в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что инцидент произошел 30 мая текущего года. Обвиняемый собрался похитить огнестрельное ружье, для чего пришел в дом ранее незнакомого жителя села Солоновка, у которого предположительно могло храниться оружие. Принесенным с собой ножом злоумышленник несколько раз ударил хозяина дома, а затем отогнул край металлической двери сейфа и похитил ружье. Для того, чтобы скрыть следы совершенного преступления, мужчина перенес потерпевшего в погреб и закрыл его.
После этого мужчина пошел к дому своего знакомого, с которым у него раньше произошел конфликт, для того, чтобы отомстить за высказанные оскорбления. Но застрелить обидчика обвиняемому помешали посторонние лица: встретившаяся ему женщина забрала ружье.
Отмечается, что 44-летний мужчина, на которого напал обвиняемый, получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью. Потерпевший смог самостоятельно выбраться из погреба и рассказать родным об инциденте.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.
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