Путин пообещал разобраться с нарушениями на выборах

Президент России Владимир Путин даст поручения правоохранительным органам разобраться с нарушениями на прошедших 10 сентября выборах, сообщают "Вести".
Об этом Путин заявил на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Та, в свою очередь, сообщила, что Центризбирком жестко реагирует на случаи нарушений. От кампании, по ее словам, остались "маленькие хвостики", и ЦИК в ближайшее время сделает все, что по его части, однако по ряду случаев понадобится участие Генпрокуратуры и Следственного комитета.
"Все поручения будут даны на этот счет", — пообещал Путин.
Прошедшую избирательную кампанию Памфилова оценила как достаточно конкурентную. По ее словам, было "рекордно мало жалоб", и подавляющее большинство из них (80%) касаются досрочного голосования на муниципальных выборах. Сейчас Центризбирком решает, как максимально обеспечить права граждан при досрочном голосовании и в то же время избежать злоупотреблений.
В целом же систему общественного контроля, как отметила Памфилова, удалось вывести "на беспрецедентно высокий уровень". В качестве примера она привела системы видеонаблюдения, в том числе и в территориальных избирательных комиссиях.
Комментарии
Спасибо, Вова, но не надо. К нам уже приезжал ревизор с ЦИКа. Сказал, что "всё по закону".