Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, временно исполняющим обязанности главы региона до выборов назначен Александр Бурков. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Принять отставку губернатора Омской области Назарова В.И. по собственному желанию. Настоящий указ вступил в силу со дня его подписания", — говорится в тексте указа.
Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначили Александра Буркова.
Также сообщается, что Путин уже провел встречу с Бурковым.
Комментарии
Во разошелся Пенсионер!!!)))))))))))))))))
Мимо