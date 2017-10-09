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Ученые расшифровали табличку с текстом о первой Троянской войне

, ИА "Амител"
Текст о Троянской войне на лувийском языке, найденный в Турции в конце 19 века

Фото: ria.ru

Археологи и лингвисты расшифровали загадочный текст на каменной табличке, найденной на западе Турции в конце 19 века, и выяснили, что она повествует о "настоящей" Троянской войне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на  Live Science.

Эта загадочная надпись, как рассказывают ученые, была найдена турецкими крестьянами еще в 1878 году неподалеку от деревни Бейкей на западе Турции. Когда эта каменная табличка была выкопана из Земли, она привлекла внимание французского археолога Жоржа Перро, которому удалось получить доступ к этой стеле и скопировать текст, выбитый на ней.

Чуть позже эту каменную колонну постигла судьба многих других артефактов с Ближнего Востока — крестьяне разбили ее на части и использовали как фундамент для постройки новой мечети. Отсутствие оригинала и крайне небольшое число копий этого текста, доживших до наших дней, часто заставляют историков очень скептично относиться к заявлениям об открытии новых версий этого манускрипта.

Проблема заключается в том, что этот текст, несмотря на широкую его известность, написан на очень редком и почти неизученном лувийском языке. На нем говорила часть народов Хеттского царства, одной из "сверхдержав" бронзового века, существовавшей на территории юга Турции и севера Месопотамии во втором-первом тысячелетии до нашей эры. До середины 20 века этот язык никто не понимал, и поэтому сегодня ученые не могут точно сказать, является ли артефакт из Бейкея или  его копии подделками или же реальными историческими документами.

Как рассказывает историк из Швейцарии Эберхард Цанггер, несколько лет назад он получил копию этого текста от сына Джеймса Мелаарта, одного из самых известных британских археологов и экспертов в истории Малой Азии античного периода.

Когда Мелаарт умер в 2012 году, его сын Алан случайно нашел в его доме копию текста со стелы в Бейкее, которую он передал Цанггеру и Фреду Ваудхёйзену, лингвисту, знающему лувийский язык. Когда ученые прочитали этот текст, они неожиданно обнаружили, что он был связан с другим известным "центром силы" того времени, знаменитой Троей, а также с загадочными "народами моря".

Этот манускрипт, как рассказали ученые, повествует о формировании королевства под названием Мира, которое существовало в то время на западе Турции и воевало с Хеттским царством за контроль над югом Турции и основании Ашкелона, израильского города, который был тогда крупным торговым центром и стратегически важным опорным пунктом на Ближнем Востоке.

В этом же тексте упоминается первая "Троянская война", в результате которой Троя стала вассалом Миры и одним из главных поставщиков кораблей и экипажа для ее флота. Это стало возможным благодаря тому, что жители Трои восстали против короля Валмуса, и тот обратился за помощью к Машуитту, правителю Миры, чьи армии подавили восстание и вернули трон Валмусу в обмен на "вечную лояльность". 

Позже Троя участвовала в походах армий Миры против Хеттского царства и его вассалов, которые проводил Купана-Курунтас, сын Машуитта, и объединенные силы двух королевств добились почти полного успеха  к 1190 году до нашей эры, разбив армии одной из самых мощных империй бронзового века. После этого армии Миры и Трои начали активно строить флот и устраивать набеги на разные регионы современной Сирии, Греции и Израиля.

Как считают ученые, эти "захватчики" вошли историю других государств античности под именем "народов моря" – загадочной группы древних людей, чьи набеги опустошили Древний Египет, Крит, Микенскую Грецию, Хеттское царство и предположительно вызвали культурный и экономический коллапс, известный под названием "катастрофа бронзового века". Статья с аргументами в пользу этой гипотезы, как отметили археологи, уже была принята к публикации в журнале Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society и выйдет в печать до конца года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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