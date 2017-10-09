Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на ребенка в Копейске двух домашних собак, после чего мальчик с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимацию, сообщает следственное управление СКР по Челябинской области.
Инцидент произошел 5 октября в частном секторе Копейска. Две собаки напали на мальчика, проходившего по улице мимо дома, где они содержались. Ребенка отбили у животных случайные свидетели происшествия. Мальчик был госпитализирован сначала в городскую больницу, затем доставлен в областную больницу для проведения операции.
Как сообщает "Интерфакс", состояние мальчика остается тяжелым, но угрозы жизни нет. У мальчика множественные рваные раны на лице, голове и конечностях.
"Он уже может дышать самостоятельно, но еще находится на поддерживающей вентиляции легких в реанимации. Ему предстоит еще операция, поскольку на голове нет большого куска кожи, около десяти сантиметров. Но сначала необходимо дождаться, чтобы затянулись многочисленные рваные раны", — сообщили в больнице.
В настоящее время владелец собак установлен. "Сейчас нам необходимо собрать доказательства того, что именно его два пса бойцовской породы напали на мальчика. Для этого будет проведен ряд биологических экспертиз, найти следы собак на мальчике и наоборот", — отметил руководитель следственного отдела по Копейску Сергей Кистер.
Только после этого обвинение может быть предъявлено владельцу животных.
Как сообщает РЕН ТВ, хозяин агрессивных питомцев хоть и признает вину, но заявляет, мол, ничего страшного не произошло, якобы псы просто игрались. Александру Ковалеву, скорее всего, после инцидента придется усыпить собак. Растрогавшись, признается, он питомцам как мама.
Правда, такие сентиментальности не трогают мать искалеченного Максима Анну Попула. Женщина требует самого сурового наказания не только для собак, но и для их владельца. Правоохранители взяли это дело на особый контроль. Из полиции материалы забрали в Следственный комитет.
Комментарии
"Сейчас нам необходимо собрать доказательства того, что именно его два пса бойцовской породы напали на мальчика. Для этого будет проведен ряд биологических экспертиз, найти следы собак на мальчике и наоборот"
А еще необходимо отработать такой вариант, когда мальчик сам спровоцировал собак. Увы и Ах, но сейчас это норма. Буквально несколько дней назад был в Страусиной ферме во Власихе и наблюдал такую картину:
мама с папой (с виду приличные, немного навороченые) идут впереди, за ними тащится пацаненок лет 5-ти. К ним подбегает козленок (1-2 мес. отроду) и начинает заигрывать - просит покормить его (на данной ферме это принято и все посетители стараются покормить животных, погладить их...), в этот момент пацаненок, который лет 5-ти, разворачивается, хватает своими рученками бедное животное за шкирку и......... ПИНАЕТ НОГАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!, приговаривая "пшел отсюда тварь"! (видать в семье у пацана все путем!((()
Офигенное воспитание!!!!!!!!!!!!
Я думаю, что теперь еще нужно собрать доказательства того, что этот ребенок не сам напал на собак!!! Вышеприведенный факт является подтверждением моей думки.