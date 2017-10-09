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Госдума против повышенного налога для богатых

, ИА "Амител"
Не поддержали ни один из четырех предложенных вариантов законопроекта о введении прогрессивной шкалы

Фото: http://bfmsamara.ru

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам большинством голосов высказался против принятия в первом чтении законопроекта о введении прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей, пишет "Парламентская газета".

Документ предусматривал ставку НДФЛ в размере 18% на годовой доход от 5 миллионов до 50 миллионов рублей и ставку 28% на доходы свыше 50 миллионов рублей. Соответствующие поправки предлагалось внести в ст. 224 Налогового кодекса РФ.

По мнению разработчиков документа, введение прогрессивной шкалы налогообложения на доходы вызвано необходимостью сократить разрыв в доходах между богатыми и бедными и обеспечить принципы социальной справедливости.

Тем не менее большинство членов комитета высказались против введения такой меры. По мнению депутатов, прогрессивную шкалу можно вводить не раньше, чем появятся точные расчеты о том, какие выгоды получит федеральный бюджет.

Некоторые из выступивших против предположили, что повышение налоговой ставки приведет к уходу бизнеса в серую экономическую зону и к снижению частных инвестиций.

По итогам обсуждения депутаты не поддержали ни один из четырех предложенных представителями разных фракций вариантов законопроекта о введении прогрессивной шкалы и рекомендовали отклонить их в первом чтении.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.10.2017 21:40
Che

ничего неожиданного, это не новость.

0  0
9.10.2017 21:54
Patriot

ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТОБ ВЫ ВСЕ СДОХЛИ ОТ СИФИЛИСА или ЗОЛОТУХИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (это депутатам госдуры)

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9.10.2017 21:54
гость

еще бы они приняли, миллиард на дом на рублевки ворованный есть , в бюджет заплатить нет - дармоеды!

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9.10.2017 22:01
Пионер

От сифилиса они точно не умрут.

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9.10.2017 22:11
- гость -

бизнес и сейчас в серой экономической зоне...был и будет...шкала прогрессивная только для честных...но в бизнесе честности нет...

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