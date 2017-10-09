Комитет Государственной думы по бюджету и налогам большинством голосов высказался против принятия в первом чтении законопроекта о введении прогрессивной шкалы ставок налога на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей, пишет "Парламентская газета".
Документ предусматривал ставку НДФЛ в размере 18% на годовой доход от 5 миллионов до 50 миллионов рублей и ставку 28% на доходы свыше 50 миллионов рублей. Соответствующие поправки предлагалось внести в ст. 224 Налогового кодекса РФ.
По мнению разработчиков документа, введение прогрессивной шкалы налогообложения на доходы вызвано необходимостью сократить разрыв в доходах между богатыми и бедными и обеспечить принципы социальной справедливости.
Тем не менее большинство членов комитета высказались против введения такой меры. По мнению депутатов, прогрессивную шкалу можно вводить не раньше, чем появятся точные расчеты о том, какие выгоды получит федеральный бюджет.
Некоторые из выступивших против предположили, что повышение налоговой ставки приведет к уходу бизнеса в серую экономическую зону и к снижению частных инвестиций.
По итогам обсуждения депутаты не поддержали ни один из четырех предложенных представителями разных фракций вариантов законопроекта о введении прогрессивной шкалы и рекомендовали отклонить их в первом чтении.
Комментарии
ничего неожиданного, это не новость.
ВОЛКИ ПОЗОРНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТОБ ВЫ ВСЕ СДОХЛИ ОТ СИФИЛИСА или ЗОЛОТУХИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (это депутатам госдуры)
еще бы они приняли, миллиард на дом на рублевки ворованный есть , в бюджет заплатить нет - дармоеды!
От сифилиса они точно не умрут.
бизнес и сейчас в серой экономической зоне...был и будет...шкала прогрессивная только для честных...но в бизнесе честности нет...