Учения американских танкистов в лесу близ польского городка были сорваны из-за грибников, которые после прекрасного урожая грибов заполонили лес, где должны были проходить стрельбища, сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на Der Tagesspiegel.
Американские танки "Абрамс" расположились неподалеку от городка Жагань еще 7 октября и были готовы начать учения. Однако поляки не позволили танкам отстреляться по целям. Американским военным также помешала туманная погода. В итоге трем тысячам военнослужащих пришлось отложить стрельбища.
Отмечается, что в ближайшие недели американцы отправятся на учения в другие страны Североатлантического альянса в Центральной и Восточной Европе.
Как говорится в статье, главная цель маневров — "устрашение" России, а также успокоение союзников, которые якобы очень боятся "агрессии Москвы".
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