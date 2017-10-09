В Государственной думе состоялось заседание Комитета по налогам и бюджету, на котором обсуждались предложенные законопроекты об отмене транспортного налога, пишет "Парламентская газета".
Депутат Олег Нилов, защищая целесообразность отмены, подчеркнул, что сбор транспортного налога с граждан на строительство и ремонт автодорожной инфраструктуры, по сути, приводит к двойному и тройному налогообложению, поскольку деньги в бюджет платят все, на кого зарегистрировано транспортное средство вне зависимости от его типа и от того, насколько часто собственник им пользуется — раз в год или каждый день.
Нилов отметил, что граждане поддерживают отмену этого налога, а за его сохранение выступают лишь региональные власти: "Региональные власти не хотят собирать деньги с леса, водки, земли, а пытаются собрать как можно больше с обычных граждан. Причем сегодня сбор этого налога не превышает 50% — то есть его даже не получается как следует собирать".
Между тем участвовавший в заседании представитель правительства РФ сообщил, что собираемость транспортного налога удовлетворительная. Например, в текущий период в региональные бюджеты поступило порядка 140 миллиардов рублей.
Чиновник подчеркнул, что правительство не поддерживает отмену этого налога.
В итоге члены Комитета ГД согласились с позицией представителя правительства, отклонив большинством голосов все три варианта законопроекта об отмене транспортного налога.
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