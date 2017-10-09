Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов сообщил, что депутаты в течение месяца решат, как, где, в какие сроки и за какие деньги граждане должны будут регистрировать своих питомцев, пишет "Парламентская газета" .
Панов рассказал, что в документе могут прописать в том числе оплату идентификации питомцев.
Информирование государства о том, что гражданин содержит животное, будет бесплатным, а уже идентификация, скорее всего, будет платной.
"У кошки четыре лапы, хвост и голова, ну и несколько вариантов окраса. Мы понимаем, что с помощью этих признаков идентифицировать животное невозможно. Поэтому предлагается идентифицировать его одним из способов по выбору владельца", — сказал Панов.
Таких способов будет два. Менее затратный — маркирование: владелец получает номер и прикрепляет его к ошейнику животного. Второй способ дороже - чипирование.
Если идентификация животных станет обязательной, это, по словам Панова, "повысит ответственность владельца за содержание животного".
Пока не предусмотрена конкретная административная ответственность за то, что владелец не зарегистрирует своего питомца. Эта статья может появиться позже, пояснил депутат, но в любом случае она будет касаться только тех, кто пропустит срок окончания переходного периода. Переходный период предусматривается в течение трех лет со дня принятия правил учета и идентификации животных, ориентировочно — до 2020 года.
Перечень животных, подлежащих учету и идентификации, утвержден Минсельхозом еще в прошлом году.
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