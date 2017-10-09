На рынке недвижимости появился новый вид мошенничества, сообщает "Российская газета" со ссылкой на нотариусов. Продавец ждет, пока в квартире сделают ремонт, а потом через суд требует возврата, ссылаясь на расстройства психики.
Федеральная нотариальная палата России обнаружила новый вид мошенничества, который стал практиковаться на рынке жилья. Суть аферы: продавец через несколько месяцев после продажи квартиры подает иск о возврате недвижимости, утверждая, что не помнит факта сделки из-за психического расстройства.
Чаще всего такие сделки оформляются с квартирами, непригодными для жизни из-за плохого состояния. Собственник выжидает, пока новый владелец не проведет в жилье ремонт. Продажа проводится от лица, действительно страдающего психическим расстройством, а окончательным выгодоприобретателем оказывается опекун или законный представитель продавца, объяснили эксперты.
Текущее российское законодательство в области жилищных прав напрямую не обязывает компенсировать пострадавшему покупателю стоимость произведенных в квартире ремонтных работ. Кроме того, продавец может заявить, что не помнит факта передачи и размера денежной суммы.
О возможности аферистских действий могут свидетельствовать сжатые сроки продажи недвижимости и цена ниже рыночной, предостерегают эксперты. Для страховки от обмана покупатель вправе потребовать справку о психическом здоровье продавца и/или нотариально заверить, что все участники сделки осознают свои действия и их последствия.
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