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Госдума сэкономила 32,3 млн рублей за счет прогулявших заседания депутатов

, ИА "Амител"
Народные избранники стали брать больше отгулов

Фото: davydov.in

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламент в ходе работы седьмого созыва сэкономил 32,3 миллиона рублей за счет депутатов, которые не смогли посетить пленарные заседания и брали отгулы за свой счет, пишет "Парламентская газета".

В соответствии с нормами регламента, вступившими в действие в конце осени 2016 года, депутаты могут пропускать пленарные заседания только по уважительным причинам. Это может быть больничный, командировка, исполнение обязанностей членов Совета Думы или отпуск за свой счет.

Володин отметил, что депутаты стали брать больше отгулов. В целом с момента введения нормы об отгулах Госдума сэкономила за счет этого 32,3 миллиона рублей.  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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