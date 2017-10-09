Заместитель министра здравоохранения Наталья Хорова в ходе "круглого стола" в Госдуме заявила, что с 2018 года министерство будет реализовывать три новых приоритетных направления в системе здравоохранения, пишет "Парламентская газета".
"Это "Формирование здорового образа жизни". Второй проект — это "Бережливая поликлиника". Третий проект — это "Новые кадры современного здравоохранения", — перечислила направления Хорова.
Ключевой целью проекта "Формирование здорового образа жизни" является увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни — до 50% к 2020 году и до 60% к 2025 году.
Цель проекта "Бережливая поликлиника" — сократить время нахождения пациента в этих организациях. Сделано это будет за счет оптимизации работы регистратуры, медработников и лабораторий.
Проект "Новые кадры современного здравоохранения" призван обеспечить отрасль квалифицированными специалистами за счет внедрения новой процедуры допуска к профессиональной деятельности — аккредитации и внедрения системы непрерывного дополнительного профессионального образования врачей с использованием интерактивных образовательных модулей.
Также будет продолжена реализация проекта, направленного на внедрение автоматизированных систем мониторинга движения лекарственных препаратов до конечного потребителя. Не останется без внимания и "электронное здравоохранение", подчеркнула Хорова.
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