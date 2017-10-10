В женской исправительной колонии №16 города Краснотурьинска был создан аналог знаменитых "Бурановских бабушек", видео выступления было выложено в паблике "Типичный Екатеринбург".
Коллектив, получивший название "Краснотурьинские бабушки", был образован ещё в мае этого года. В него входят восемь женщин в возрасте от 55 до 70 лет, отбывающие наказание в Свердловской области.
Стоит отметить, что в необычном ансамбле состоят женщины с неоднократной судимостью. Стремление рецидивисток проявить себя в творчестве сотрудниками исправительной колонии поощряется.
"Бурановские бабушки" несколько лет назад стали призерами международного песенного конкурса "Евровидение".
Комментарии