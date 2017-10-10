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На любой вкус: как изменились планировки барнаульских квартир?

, ИА "Амител"
Рассказываем о планировках квартир, о которых наши родители даже не мечтали

Рынок недвижимости в Барнауле богат на разнообразие. Предлагаемые застройщиками планировки квартир способны удовлетворить любой вкус, даже самого привередливого покупателя. Ну а если все-таки кто-то останется недоволен, он может купить помещение без перегородок и зонировать пространство, как ему будет угодно. Алтайский строительный портал рассказывает о планировках квартир, о которых наши родители даже не мечтали.

Чулок, склад и кухня 5 метров

Во времена позднего СССР планировки в квартирах были типовыми. Существовал ряд серий: 97, 121, 464, "хрущевки" — наши родители без труда назовут их основные различия, плюсы и минусы. В каких-то отсутствовали прихожие – заходя в квартиру, хозяин сразу наступал в комнату. Другие отличались микрокухнями в 5-6 "квадратов". В третьих имелись или проходные комнаты, или узкие коридоры. А иногда квартиры, особенно на нижних этажах, шли без балконов и лоджий. Комнаты зачастую были вытянутые и прямоугольные, в народе их прозвали "чулком". И это  было не очень удобно.

Зато почти во всех квартирах имелись кладовые, что для небольших квартир было очень важно: здесь можно было хранить вещи,  которые не нужны сейчас, но могли понадобиться в будущем.

В 90-е годы началась эпоха перепланировок. В большинстве случаев — незаконных. Соскучившиеся по пространству граждане хотели жить в больших помещениях с просторными комнатами и кухнями, несколькими санузлами, а такие никто не строил. И чем больше у таких граждан было денег, тем больше им хотелось пространства. Поэтому приходилось корректировать планировки самостоятельно, иногда объединяя несколько квартир.

Как сегодня?

Сегодня, как утверждают застройщики, на первичном рынке Барнаула типовых квартир больше нет. Каждая компания имеет свой взгляд и подход к планировке жилья. И чтобы подстроиться под клиента, в одном доме порой умудряются запроектировать сразу по 10 планировок на любой вкус.

Микроквартиры

Довольно много сегодня предлагают покупателю маленькие квартиры-студии, когда на площади одной комнаты в 18-25 "квадратов" умещаются прихожая, санузел, кухня, гостиная, спальня и даже кабинет. Правда, всё это не отдельные помещения, а зоны, зачастую крошечных размеров.

Примерно два года назад эти квартиры были очень востребованы из-за невысокой цены. Тогда строители начали их возводить в большом количестве. Но сегодня рынок, что называется, "наелся". И студий стали строить меньше.

Вечная классика

Не секрет, что студии покупают одинокие молодые люди. Когда же молодой человек обзаводится семьей, его взгляд ищет что-то более просторное. Сегодня в моде так называемые "евродвушки" и "евротрешки". Суть в том, что на скромной площади с 3 окнами размещается не как прежде полноценная двухкомнатная квартира, а небольшая "трешка". Здесь идет просторная кухня-гостиная, маленькая, например, детская в 8 "квадратов" и родительская спальня в 10 "квадратов". Таким образом, у всех членов семьи есть свое пространство.

Впрочем, в последнее время застройщики Барнаула отмечают высокий интерес со стороны покупателя к классическим вариантам одно- и многокомнатных квартир. В этом сегменте предлагаются различные планировки, общая площадь которых варьируется от 34 до 150 квадратных метров. При этом в элитных вариантах архитекторы предусматривают рабочие кабинеты, гардеробные, прачечные, кладовые помещения и даже погреба.

Кстати, интересный современный тренд: наблюдается тенденция делать в квартирах несколько туалетов. В элитных новостройках даже в "двушке" в 50 кв. м можно увидеть один санузел совмещенный и дополнительный туалет (унитаз+раковина). А на площади 150 кв. м могут заложить и два отдельных туалета, не считая полноценной ванной комнаты с унитазом.

Квартира в несколько уровней

Еще один модный тренд – это двух-, трех- и даже полуторауровневые квартиры. В первом случае это как правило, верхние этажи с витражными окнами, лестницами в коридоре, 5-9 комнатами разных функций и 2-3 санузлами. А вот полуторауровневые квартиры пока в диковинку. Они представляют собой обычную квартиру с потолками в пять метров, на которых при помощи различной мебели и дополнительных строительных конструкций добавляется открытый антресольный этаж. Здесь размещается спальня, либо рабочая либо релакс-зона. Такие варианты строит компания "Вотэтодом" в высотках на ул. Шумакова, 11 и ул. 1905 года, 25. И почти все из них уже раскуплены.

Квартира-трансформер

Можно приобрести в Барнауле и квартиры-трансформеры: собственник может переставить местами кухню и зал. Таким образом у него получится отдельные кухня и спальня средних размеров, либо небольшая спальня и просторная кухня-гостиная. Сделать это можно легко, благодаря наличию дополнительных сетей водопровода и канализации. Правда узаконить такую планировку сложно. Ведь в этом случае нарушается принцип размещения "мокрых зон", то есть над чьей-то спальней будет соседская кухня, а это противоречит нормам СанПиНа.

Свобода мысли

Есть в Барнауле предложения квартир и со свободными планировками. То есть человек покупает помещение нужной площади, где полностью отсутствуют перегородки, а дальше обустраивает в нем комнаты на свое усмотрение: в любом месте и любой площади.

Особенности современных квартир

Как утверждают большинство застройщиков города, сегодня никто из покупателей уже не готов к 6-метровой кухне. Теперь они начинаются от 10 кв. м. Также барнаульцы предпочитают просторные лоджии. Теперь они служат не складом для хлама, а беседкой, кальянной, здесь обустраивают зоны отдыха или кабинеты. Именно поэтому некоторые застройщики к квартирам прилагают свою открытую террасу — личный выход на крышу.

Больше пространства требуют покупатели и в ванной комнате. Сегодня сюда умещают и туалетные столики для женщин. Кроме того, некоторые хозяева предпочитают устанавливать не просто ванну, а целый комплекс для банно-прачечных процедур: и джакузи, и душевые кабины, и даже мини-сауны, а также стиральные машины, сушилки, гладильные доски. В некоторых квартирах "Барнаулкапстроя" площадь ванных комнат достигает 7 квадратов.

Уходят в прошлое общие тамбуры на две-три квартиры. Сегодня популярно оборудовать на первых этажах помещения для хранения колясок и велосипедов.

Впрочем, некоторые застройщики говорят, что современные планировки только на первый взгляд могут показаться разнообразными: концептуально они ничем друг от друга не отличаются, может быть только более тщательно продумано по сравнению с советскими временами.

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