Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о реакции Владимира Путина на подаренное бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони покрывало с изображением их рукопожатия, сообщает РИА Новости.
"Мне неизвестно о реакции президента на пододеяльник от Берлускони", — отметил Песков
Ранее итальянские СМИ сообщили, что Берлускони побывал на праздновании 65-летнего юбилея российского лидера в Сочи и вручил ему вышитый пододеяльник.
Путин отметил свой день рождения в субботу, 7 октября.
Il regalo di Berlusconi a Putin? Lenzuola personalizzate https://t.co/dZG6xsvwI4 pic.twitter.com/5FfniqGJW2— La Stampa (@LaStampa) October 7, 2017
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