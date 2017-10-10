Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский выиграл 90 тысяч рублей, задав знатокам вопрос в эфире телепередачи "Что? Где Когда?", ответ на который найти не удалось.
Вопрос был включен в состав "суперблица", в рамках которого один из игроков отвечает на три вопроса подряд. Этим знатоком оказался капитан команды Ровшан Аскеров.
Вопрос: в Смольном институте благородных девиц воспитанницы, которым не хватало кавалеров, танцевали друг с другом, как называли такие парочки в XVIII веке?
Аскеров предположил, что таких девушек называли розовыми, однако правильным ответом было "шерочка с машерочкой" (от французского ma cherie — "моя дорогая", так дамы обращались друг к другу).
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