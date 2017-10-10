Телеведущий Андрей Малахов станет ведущим игрового шоу "Стена", сообщает "Газета.Ru".
"Стена" — международный формат, выходящий более чем в десятке стран мира. Участники программы отвечают на вопросы, сложность которых увеличивается по ходу игры. Сумма выигрыша определяется случайно — падением шаров с верхней кромки стены в соответствующие ячейки у ее основания. Во втором раунде игра усложняется — один из участников отправляется в изолированное помещение и отвечает на вопросы, но не знает, правильно ли ответил. В это время второй участник делает ставки, также не имея информации о том, выиграл его напарник или проиграл. С каждым неправильным ответом с игрового баланса пары игроков списываются выигранные ими деньги. Во втором раунде у участников есть возможность подписать контракт, чтобы не рисковать и забрать гарантированный выигрыш.
Участниками шоу становятся люди, которые совершают необыкновенные поступки. Так, в одной из первых программ примет участие станет Алексей Алешин, прыгнувший на рельсы московского метро для спасения оказавшейся на путях девушки, и его супруга Светлана.
Мультимедийная декорация "Стены" настолько объемная, что съемки программ для всех стран Европы проходят в Варшаве — участники программы приезжают для съемок в Польшу вместе с ее ведущим Малаховым.
Первый эфир намечен на воскресенье, 22 октября.
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