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Более половины россиян не видят альтернативы Путину

, ИА "Амител"
Более четверти россиян (28%), намеренных участвовать в выборах президента, еще не решили, за кого проголосуют

Фото: rost.website

Владимира Путина на выборах в 2018 году готовы поддержать почти две трети респондентов, всего по 2% набрали лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Оппозиционера Алексея Навального назвали 1% опрошенных. Голос за Дмитрия Медведева готовы отдать и вовсе менее 1% опрошенных, выяснил "Левада-центр".

Более половины россиян не видят альтернативы Путину: 55% респондентов затруднились сказать за кого проголосуют, если действующий президент откажется от участия в выборах.

Не определились те, кто не участвует в выборах, — в основном пожилые малообразованные жители глубинки, а также недовольные нынешним курсом и пропутински настроенная молодежь, которая на выборы не ходит, объясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков.

"Этот инертный массив трудно отмобилизовать, если ничего не случится, вроде какого-нибудь внешнеполитического события", — отметил Гудков.

По его словам, Жириновский и Зюганов как фигуры для протестного голосования утратили значение и сегодня они участвуют в выборах ритуально. Медведева же вспоминают, если Путин не будет участвовать в выборах, поскольку его фамилия на слуху, хотя недовольство им сейчас сильное.

Как пишут "Ведомости", по мнению экспертов, низкие рейтинги лидеров "оппозиционных" партий обусловлены тем, что их кандидаты не представили ни лозунгов, ни программ. Реальную подготовку, как отмечается, ведет только Навальный, который не может участвовать в выборах. Остальные ждут сигналов. Власть же медлит, поскольку боится, что, возбудившись сейчас, через шесть месяцев, когда придет время голосовать, люди остынут.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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