Фото: twitter.com
Кадры совместной пресс-конференции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и его украинского коллеги Петра Порошенко, на которых видно, как глава Турции дремлет, опубликовали в сети. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Twitter-аккаунт Sputnik Турция.
На записи видно, что Эрдоган во время выступления президента Украины несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. Порошенко, вероятно, заметив сонливость коллеги из Турции, постучал рукой по столу, чтобы разбудить его.
Агентство отмечает, что накануне, 9 октября, Эрдоган прибыл в Киев с официальным визитом, где встретился с Порошенко. Во время визита лидеры двух стран подписали несколько документов, включая план действий по развитию двусторонних отношений на 2017-2019 годы.
Poroşenko, Erdoğan'ın uykusunu getirdihttps://t.co/APWP1N68Ht pic.twitter.com/Bqh1ULytIg— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 9 октября 2017 г.
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