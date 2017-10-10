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Шестибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром во вторник, 10 октября. Об этом сообщает соответствующий сервис "Яндекса".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспекте Ленина: пробка растянулась от улицы Северо-Западной до площади Октября. Также движение затруднено на Павловском тракте в районе пересечения с улицей Попова и после кольцевого перекрестка. Скорость движения машин на озвученных участках не превышает 5-7 километров в час.
Кроме этого, пробки образовались на улицах Советской Армии и Молодежной, на пересечении улицы Малахова с улицами Петра Сухова и Антона Петрова. Также машины стоят на проспекте Строителей в районе пересечения с улицей Челюскинцев и проспектом Красноармейским и на отрезке проспекта Калинина.
На улицах Матросова и Малахова до сих пор перекрыто движение автомобилей.
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