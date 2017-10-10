Фото: twitter.com
Пользователи сети обратили внимание на то, что врио главы Омской области депутат Госдумы Александр Бурков очень похож внешне на "губернаторов-клонов" Глеба Никитина и Дмитрия Азарова. Первым замечание сделал корреспондент "КП" Александр Коц, пишет "Лента.ру".
"Путин продолжает клонировать губернаторов", — цитирует издание его запись.
Опубликованное им изображение депутатов привлекло внимание пользователей сети, которые с иронией похвалили власть за освоение техники клонирования чиновников и запустили тематический хештег #атакаклонов. "Один из них омский, боюсь ошибиться", — предположил один из юзеров.
Издание напоминает, что Буркова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Омской области 9 октября, после того, как глава РФ Владимир Путин принял отставку Виктора Назарова.
В конце минувшего месяца схожесть внешности новых глав Нижегородской и Самарской областей Никитина и Азарова породила теории заговора. Пользователи Twitter предположили, что чиновники на самом деле являются представителями новой серии андроидов, которую запустила администрация президента.
Уточняется, что некоторые из назначенцев проходили стажировку в так называемой "школе губернаторов", которая организована при участии администрации президента в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). Тренинги для потенциальных кандидатов в главы регионов проходили в Сочи.
Путин продолжает клонировать губернаторов. pic.twitter.com/kNnl1WylRg— Александр Коц (@sashakots) 9 октября 2017 г.
Атака клонов. Новые губернаторы Самарской, Новгородской и Тюменской областей. pic.twitter.com/Rm3PbZk9oM— Александр Тверской (@TverskoyAA) 26 сентября 2017 г.
Комментарии
Надо отметить, что новые губернаторы совсем не похожи на нашего Карлина Надеюсь они у Путина ещё не закончились.
Ну не для кого не секрет, что Темнейший и сам не в единственном экземпляре.
И скорее всего оригинал давно утерян, остались только клоны не самого лучшего качества.
И все они похожи на его зятя Шамалова