Фото: vk.com/barneos22
КамАЗ слетел в кювет в Калманском районе Алтайского края, в результате чего перевернулся прицеп с зерном. Запись об этом появилась в паблике Barnaul 22.
По словам очевидцев, инцидент произошел в селе Шадрино. Один из подписчиков отметил, что грузовик уже лежал в кювете вечером в понедельник, 9 октября, около 21:00.
Другие участники сообщества подчеркнули, что из прицепа просыпалась гречиха. "Голубям на радость", — добавил один из пользователей.
Согласно последним сообщениям свидетелей, КамАЗ до сих пор лежит возле дороги.
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