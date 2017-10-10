Фото: сайт Кремля
Президент страны Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября предоставить доклад по программе реструктуризации задолженности регионов перед федеральным бюджетом, сообщает официальный сайт Кремля.
Так, в частности, кабинету министров предстоит пересмотреть ранее заключенные соглашения о предоставлении регионам бюджетных кредитов, предусмотрев погашение накопленной задолженности в течение семи лет. Ежегодный платеж составит: в 2018-2019 годах — 5 процентов от накопленной на 1 января 2018 года задолженности; в 2020 году — 10 процентов; в 2021-2024 годах — 20 процентов.
Также в поручении отмечается, что для регионов, обеспечивших в 2018-2019 годах темпы прироста налоговых и неналоговых доходов своего бюджета не ниже темпов инфляции, будет проводиться дальнейшая реструктуризация накопленной задолженности с установлением ежегодного платежа: в 2020 и 2029 годах в размере 5% от накопленной на 1 января 2018 года задолженности; в 2021-2028 годах – в размере 10%.
"При определении размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности региона нужно будет осуществлять расчет налогового потенциала с учетом налоговых льгот, предоставляемых регионом налогоплательщикам в целях реализации инвестпроектов, создания (модернизации) рабочих мест и поддержки организаций, оказывающих социальные услуги", — говорится в поручении.
Как неоднократно сообщал Amic.ru, внешний долг Алтайского края является одним из самых маленьких в стране. Такую взвешенную кредитную политику на пресс-конференции в прошлом году похвалил даже президент Владимир Путин. Ранее стало известно, что благодаря маленькому долгу Алтайскому краю удалось на следующий год получить дополнительно до 5 миллиардов рублей поддержки правительства.
Комментарии
Предоставить доклад и реструктуризовать долги это разные вещи. Хотя может дальше доклада дело не двинется.
реструктуризации долгов регионов
Таких как- Сирии $9,782 млрд Ангола : Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне Никарагуа размером $344 млн Киргизии $500 млн долга Узбекистан................за 20 лет Россией было списано около $140 миллиардов.