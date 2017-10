Фото: youtube.com

Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", рассказал на британском ток-шоу The Jonathan Ross Show, как устроил первоапрельский розыгрыш своей невесте Роуз Лесли. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Fox News.

По словам артиста, в его семье очень любят устраивать розыгрыши в День дурака. В текущем году Харингтон, как он рассказал, подшутил над своей подругой, положив на полку холодильника отрезанную бутафорскую голову, которая была похожа на его собственную.

В ролике, который показали в шоу, видно, что Лесли, открыв дверцу холодильника и увидев "отрубленную голову", упала на колени и впала в истерику. "Роуз вся в слезах, а я выскакиваю с фразой "С первым апреля!" — рассказал актер, отметив, что семья его невесты не привыкла к первоапрельским розыгрышам.

Также Харингтон добавил, что после неудачной шутки ему пришлось срочно делать Лесли предложение. "Она сказала, что если я попытаюсь провернуть такое еще раз, то на этом все. Я подумал, что это подразумевает свадьбу", — признался актер.

Наибольшую известность Киту Харингтону принесла роль Джона Сноу в известном телесериале "Игра престолов". Кроме этого, актер снимался в картинах "Помпеи", "Воспоминания о будущем" и "Призраки: Лучшая участь". С невестой он познакомился на съемках "Игры престолов", где она сыграла роль его возлюбленной. В сентябре 2017 года пара сообщила о помолвке.

Kit Harington Left A Severed Head In Rose Leslie's Fridge, And It Did Not Go Down Well https://t.co/cBvfMSeRbG pic.twitter.com/ctKzErAxEx