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Как разобраться в качестве воды

, ИА "Амител"
Какая вода лучше для употребления

¾ поверхности Земли покрыто водой. И только 3% этого объема — вода, пригодная для питья. Вода ценится в мире, как золото, нефть или алмазы.

Жителям Алтайского края с водой повезло. На Алтае протекает 17 085 рек, расположено 105 тыс. скважин, из которых добываются подземные воды. Однако вода в нашем регионе неодинакового качества.

Чтобы разобраться в качестве воды, вам нужно знать:

  1. Источник. Источники добычи воды бывают поверхностные и подземные. Поверхностные источники — это преимущественно речные воды. К подземным источникам относятся артезианские скважины. И чем глубже скважина, тем надежнее защищен источник воды от внешнего загрязнения.
  2. Виды питьевой воды. Питьевая вода делится на две категории — первую и высшую. Вода первой категории может добываться из поверхностного источника или центрального водопровода. Источником воды высшей категории качества может быть только артезианская скважина.
  3. Польза. Вода первой категории в первую очередь должна быть безопасна и безвредна в отношении состава. Диапазон минерализации воды первой категории варьируется от 0 до 1000 мг/л. В такой воде может быть недостаток полезных веществ, или, наоборот, их избыток. Вода высшей категории безопасна и полезна для здоровья, так как сбалансирована по составу. Полезные вещества в такой воде укладываются в границы минерализации 200-500 мг/л. Она удовлетворяет потребности организма в полезных веществах, не вызывая дефицита или избытка.
  4. Способ очистки. Идеально очистить воду можно лишь с помощью промышленных фильтров и УФ-лучей. Бытовые фильтры и кипячение – спорные способы очистки. Бытовые фильтры очищают водопроводную воду от механических примесей, удаляют запах хлора, но не способны удалить хлорорганические соединения. Кипячение – популярный способ обеззараживания. Однако в процессе кипячения на нагревательных элементах образуется накипь — осадок полезных минеральных соединений кальция и магния, которые необходимы организму. Хлорирование — самый распространенный способ обеззараживания водопроводной воды. В результате добавления хлора в воду образуются хлорорганические соединения, многие из которых являются канцерогенами.

Легенда жизни” — вода высшей категории качества, которая добывается из артезианских скважин глубиной 240 и 280 метров. Она полезна, потому что имеет строго сбалансированный состав и дополнительно обогащена йодом, фтором, селеном или янтарной кислотой. Вода “Легенда жизни” безопасна благодаря 12 ступеням очистки и обеззараживанию УФ-лучами на каждом этапе производства. Качество и безопасность “Легенды” ежедневно проверяются в лаборатории.

Заказать или приобрести воду высшей категории качества “Легенда жизни” вы можете удобным для себя способом:
На сайте www.777-777.org. (Онлайн-заказ действует для жителей Барнаула, Новоалтайска
По телефонам: в Барнауле 777-777, в Бийске 400-000, в Новоалтайске 77-777
Whatsapp: +79039957222
Telegram: @legendalifebot (для жителей Барнаула и Новоалтайска)
В Водомаркете (г. Барнаул, Павловский тракт, 156, ГМ “Лента”)
В точках обмена в сетях АЗС “Роснефть” и “Лукойл” по всему Алтайскому краю
В магазине-салоне “Легенда жизни” (г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 71)

 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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