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Бийский бездомный обокрал мужчину, переночевавшего в коллекторе

, ИА "Амител"
Пострадавшему пришлось переночевать в коллекторе из-за конфликта с родными

Фото: penza-post.ru

Полицейские в Бийске задержали по ориентировке бездомного мужчину, которого подозревают в совершении кражи. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что с заявлением в правоохранительные органы обратился житель села Усятское Бийского района, у которого неизвестный украл всю верхнюю одежду и ценности. Пострадавший отметил, что поссорился с родными, из-за чего ему пришлось переночевать в одном из бийских коллекторов, куда его пригласил местный постоялец. 

Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что у него исчезла куртка, шапка, две теплые кофты, три тысячи рублей и мобильный телефон. Общая стоимость похищенного составила 18 тысяч рублей.

При просмотре оперативной фототеки мужчина опознал своего случайного знакомого, который пропал вместе с вещами.

Ориентировку передали всем постам полиции, и вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подчеркивается, что некоторые похищенные вещи удалось изъять.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.10.2017 10:23
- гость -

теперь перезимует в более комфортных условиях

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