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Министерство образования и науки Алтайского края для контроля за состоянием температурного режима в образовательных учреждениях организовало "горячую линию".
Как сообщает пресс-служба министерства, сообщить о нарушениях можно по телефонам: (3852) 29-44-07 — начальник отдела мониторинга и анализа системы образования Алтайского краевого информационно-аналитического центра Елена Петунина, (3852) 29-86-74 — ведущий инженер отдела ресурсного обеспечения Алина Екшибарова.
"Специалисты ведомства выясняют причины обращений, взаимодействуют с муниципалитетами по принятию экстренных мер, осуществляют контроль за устранением нарушений. Соблюдение температурного режима будут контролировать до завершения отопительного сезона", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что отопление уже подключено во всех районах региона. При этом для нормальной учебы температура воздуха в кабинетах для занятий должна составлять 18-24 градуса, в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских — 17-20 градусов; в спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната — 20-24 градуса; медицинских кабинетах, раздевалках спортивного зала — 20-22 градуса, душевых — 25 градусов.
Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15 градусов.
На прошлой неделе в редакцию Amic.ru обратились жители сразу нескольких районов Алтайского края, которые пожаловались, что в школах до сих пор нет отопления. Из-за этого уроки сокращены до 25 минут, а дети занимаются в верхней одежде.
Комментарии
В 2016-2017 учебном году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников, заявила глава Минобрнауки Ольга Василева на заседании в Совфеде.
У нас нет информации о здоровье детей, которые приходят в школу", — заявила Васильева. "У нас 211 человек погибли в прошлом (учебном) году на физкультуре подростков", — сказала министр.