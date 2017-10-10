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Мужчина в Кемеровской области сделал ложное сообщение о минировании ТЦ "Радуга", который принадлежит известной барнаульской семье предпринимателей Ракшиных.
Как сообщает "Комсомольская правда — Кемерово", мужчина, сделавший звонок, ранее был судим за убийство и умышленное уничтожение чужого имущества.
Как сообщил изданию и. о. заместителя губернатора Кемеровской области по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин, звонок о минировании ТЦ, площадь которого составляет 28 тысяч кв. м, поступил 6 октября в 21:47. Неизвестный сказал, что в торговом центре в магазине "Мария-Ра" заложена бомба.
"Правоохранительные органы эвакуировали 156 человек. Весь торговый центр проверил полицейский-кинолог. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Подозреваемый задержан, дал признательные показания", — рассказал Кожевин.
Известно, что у подозреваемого уже изъяли сотовый телефон и другие вещественные доказательства. Также вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Ранее Amic.ru сообщал, что по всей стране прошла волна ложных сообщений о минировании различных социальных объектов и торговых центров. Несколько таких "минирований" прошло в соседнем с Алтаем Новосибирске.
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