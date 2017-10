Фото: twitter.com

Первый официальный трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" опубликовали в интернете. Ранее создатели подогревали интерес поклонников небольшими тизерами, пишет Life.

Новая часть культовой киносаги носит название "Последние джедаи" и будет рассказывать о становлении главной героини прошлого фильма Рэй на путь рыцаря джедайского ордена.

В трейлере показывается, что Рэй обучается у Люка Скайуокера, пока ответвление зловещей Империи, именующее себя "Правым орденом", вместе с одним из антагонистов Кайло Реном атакует базу повстанцев.

В ролике можно увидеть старых знакомых героев: вуки Чубакку за рулем Тысячелетнего сокола и Лею Органу в исполнении покойной Кэрри Фишер. Именно в ее корабль в трейлере целится Кайло Рэн.

Трейлер заканчивается клиффхэнгером: Рэн протягивает руку главной героине, оставляя открытым вопрос о том, перейдет ли Рэй на тёмную сторону.

Подчеркивается, что за пару часов до выхода трейлера на официальном аккаунте "Звездных войн" в Twitter был размещен новый постер грядущего фильма.

Напомним, что мировая премьера восьмого эпизода "Звёздных войн" запланирована на 15 декабря 2018 года.

Watch the new trailer for Star Wars: #TheLastJedi and see it in theaters December 15. Get your tickets now: https://t.co/6vE5KUSv1f pic.twitter.com/wcKvn0jjPO