Официальное открытие первого в Барнауле Том Ям Бара "Лапша и Уши" состоялось седьмого и восьмого октября. Новый проект смело можно назвать уникальным для краевой столицы, так как это единственный городской ресторан, где в одном заведении собраны блюда всей паназиатской кухни – Таиланда, Вьетнама, Китая, Японии.
Интерьер в заведении нарочито минималистичный: удобные кожаные диваны и деревянные столы. Лишь цветовые акценты и оригинальная инсталляция с вертикальным озеленением на входе выдают принадлежность заведения к загадочной азиатской кухне.
Меню Том Ям Бара разработал Николай Эм, повар с 17-летним стажем: участник "Ревизорро-Шоу", победитель престижных кулинарных конкурсов "Золотая Вилка" и "Битва Суши", автор кухни одного из лучших паназиатских ресторанов Новосибирска — "Мятный Карась".
В меню бара много азиатских хитов:
- это культовые супы: острый тайский Том ям (в различных вариациях) и вьетнамский наваристый Фо-бо
- популярные воки,
- общепризнанные роллы и суши,
- салаты в азиатском стиле, аутентичные десерты
- фирменные свиные уши
Блюда готовятся в специальных сковородах-воках. В приготовлении используется много аутентичных продуктов, которые редко встречаются в местных ресторанах:
- темный соевый соус,
- грибы фангус,
- личи,
- кокосовое молоко и многие другие.
Те, кто пробовал национальную кухню непосредственно в паназиатских странах, наверняка испытывают ностальгию по незабываемым вкусам. Теперь тоску путешественника можно утолить в Том Ям Баре "Лапша и Уши".
На первом этаже также расположилась кофейня Fix.coffee_cafe, которая ориентирована в первую очередь на популярное направление стрит-фуд. Посетители смогут перекусить внутри кафе либо забрать еду с собой.
Главной фишкой является фиксированная цена на весь предложенный ассортимент напитков и блюд — 69 рублей, что значительно упрощает время выбора и подсчета стоимости для гостя.
Также Том Ям Бар "Лапша и Уши" в честь открытия хочет порадовать своих любимых посетителей и разыгрывает среди них новый IPhone 7. Подробности в официальном Instagram бара.
О новинках, акциях и выгодных предложениях всегда можно узнать по тел. (3852) 58-36-36, а также на официальной странице в Instagram
"Лапша и Уши" находится по адресу: пр-т Ленина, 63
Комментарии
выглядит аппетитно.
как минимум разок схожу.
бариста прикольная)
в узбечку сходи, лагмана наверни))))