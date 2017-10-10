Известные иллюзионисты братья Сафроновы показали барнаульцам и гостям краевой столицы свое новое шоу "Молнии", выступив в театре музкомедии 9 октября. Зал был полон, а на сцене — молнии, фокусы с распиленными людьми, исчезновениями — то, во что не верится и непременно хочется разгадать, как они это делают.
"Это чудесно!", "Они крутые!" — пишут в соцсетях зрители, а сами братья на концерте пожелали барнаульцам "любви и чуда в каждый дом", а также поблагодарили за "невероятно теплую атмосферу".
Смотрим, как прошло шоу братьев в краевой столице.
Сегодня был Барнаул, завтра Томск... А между тем, мы очень весело проводим время в прямом эфире после концерта, пока идут сборы реквизита для возможности дальнейшей поездки в следующий город! Присоединяйтесь, ребята) #послеконцерта #концерт #гримерка #братьясафроновы #ассистенткисафроновых #ксениякузина #веселье #отдых #барнаул #прямойэфир #гастроли #тур #гастрольныйтур
Спасибо любимый за билеты на это #чудо!😍 #Иллюзия,#интрига,#страх и #смех,все это на #шоубратьевсафроновых!🎉 Я давно мечтала посмотреть на них,так скажем вживую,увидеть их #мастерство и великолепную,захватывающую иллюзию!Мы в васторге!Нужно побывать там хоть раз,чтобы понять наши эмоции🤗 #братьясафроновы вы великолепны!😍 Спасибо😊@safronovbrothers #молния #сафроновы #сергейсафронов #шоу #бизнес #отдых #семья #моеутро_у
Пока в #Москве неполадки с погодой — мы ездим по Сибири с шоу #Молния! За спиной уже 7 городов и более 5000❗️ удивленных зрителей! В рамках этого тура — ещё 4 города, а именно: Томск, Красноярск, Братск, Иркутск. До встречи на #шоу 😉 И, кстати, я уже видел снег. А вы?) . . tags: . . #братьясафроновы #Свет #АрендаСвета #Шоу #Магия #Иллюзия #театр #художникпосвету #light #rent #show #magic #illusion #theatre #lightdesign #фокусы #Russia #Moscow #шоубратьевсафроновых #safronowshow #осветитель #tour2017 #artist #урал #сибирь #гастроли #артист
Комментарии
Они действительно крутые!!!