Фото: Amic.ru
Трамвайное движение по улице Малахова на перекрестке с улицей Власихинской в Барнауле возобновили после небольшой реконструкции.
Движение было перекрыто в связи с реконструкцией третьего кольца у "Ашана". Там за 4 дня дорожники намерены перенести трамвайные пути на пересечении улиц Малахова и Власихинская.
Напомним, на перекрестке идет строительство третьего малаховского кольца, закончить которое должны в 2017 году. Сейчас тут сделано "южное" полукольцо возле торгового центра, и основные работы теперь проводятся на улице Малахова.
Третье малаховское кольцо в Барнауле достроят уже в 2017 году. Изменение перекрестка около ТЦ должно повысить транспортную доступность объекта и снизить количество ДТП.
Финансировать проект будет также руководство компании "Ашан", собственник торговой площадки — компания "Первый", а также администрация Барнаула. Общая стоимость работ оценивается в 200 миллионов рублей.
Отметим, что строительство третьего малаховского кольца в районе "Ашана" обсуждалось уже очень давно. Согласно проектной документации, реконструкция не повлечет за собой сноса домов в садоводствах, которые расположены рядом.
Комментарии
Почему не сделают маршрут автобусный без пересадок со Спартака по Ленина и к Ашану?!
И в чем заключается реконструкция этих путей? Блин, новости, как отрывки каких-то сплетен: что-то где-то кто-то брякнул - сюда пишут. Никакой конкретики..
10.10.2017 11:42
гость
А нахрена? Вот только ответь не в стиле "чтоб был", а конкретно распиши, в чем целесообразность этого маршрута?
известно, в чем целесообразность маршрута :
Чел приезжает видимо на спартака с межгорода и желает попасть в Ашан. А по Ленинскому ехать, чтобы позырить на девчонок.
10.10.2017 11:42
гость
Почему не сделают маршрут автобусный без пересадок со Спартака по Ленина и к Ашану?!
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........................... Если тебе нужно просто по прямой доехать, то садись на 65 или 80, а если новый маршрут, то придумай новый номер маршрута )))
10.10.2017 11:56
- гость -
Ашан в Галактике есть. Пусть садится в 73 и едет. Да не по Ленинскому. Зато быстрее доберется.