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Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников отправил правительство региона в отставку. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сайт правительства области.
"Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Новосибирской области", – цитирует агентство сообщение.
Российский лидер Владимир Путин в минувшую пятницу, 6 октября, освободил губернатора региона Владимира Городецкого от должности, врио был назначен Андрей Травников, занимавший должность мэра Вологды. Временно исполняющим обязанности мэра Вологды назначили первого заммэра Сергея Воропанова.
Комментарии
ПОЗДРАВЛЯЕМ ! ! !
Разве новосибирская область депрессивный регион?! Странные отставки, однако) сын уехал туда, доволен и работой, и зарплатой.
и только в процветающем Алтайском крае все стабильно...
В развивающихся регионах меняет. а в загнивающих стабильно оставляет... Вертикаль, итить её куртить.