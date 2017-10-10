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Новости

Правительство Новосибирской области отправили в отставку

, ИА "Амител"
Ранее президент освободил от должности губернатора региона

Фото: sibreporter.info

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников отправил правительство региона в отставку. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сайт правительства области.

"Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Новосибирской области", – цитирует агентство сообщение.

Российский лидер Владимир Путин в минувшую пятницу, 6 октября, освободил губернатора региона Владимира Городецкого от должности, врио был назначен Андрей Травников, занимавший должность мэра Вологды. Временно исполняющим обязанности мэра Вологды назначили первого заммэра Сергея Воропанова.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.10.2017 11:21
iOne

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! ! !

0  0
10.10.2017 11:30
- гость -

Разве новосибирская область депрессивный регион?! Странные отставки, однако) сын уехал туда, доволен и работой, и зарплатой.

0  0
10.10.2017 11:59
- гость -

и только в процветающем Алтайском крае все стабильно...

0  0
10.10.2017 12:16
- гость -

В развивающихся регионах меняет. а в загнивающих стабильно оставляет... Вертикаль, итить её куртить.

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