Фото: youtube.com
Полузащитник шотландского футбольного клуба "Инвернесс" Лиам Полуорт проявил агрессию в отношении тренера своей команды на матче национального Кубка с "Питерхедом". Ролик разместили на YouTube-канале jaki haki, пишет "Лента.ру".
Наставник ФК Скотт Келлехер решил заменить Полуорта во втором тайме, из-за чего футболист разозлился. Он набросился на тренера с кулаками и несколько раз ударил его.
Матч завершился победой "Ивернесса" со счетом 3:0. Полуорт забил один из мячей, открыв счет на третьей минуте.
Комментарии
В России наоборот надо чтоб тренеры били футболистов