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Быть или не быть: построят ли ТЦ на месте сереброплавильного завода?

, ИА "Амител", Мария Трубина
Архитектор Александр Деринг рассказал о судьбе Барнаульского сереброплавильного завода

Известие о том, что на территории Барнаульского сереброплавильного завода, уникального комплекса, памятника регионального и федерального значения, построят новый торговый центр, вызвало волну протеста среди горожан. Разобраться в этой истории и понять, будет ли магазин на том месте, с которого началась история города, что об этом думают специалисты, когда приступят к реставрации существующих строений и каких вложений это потребует, мы пригласили известного архитектора Александра Деринга, который ответил на эти и многие другие вопросы в эфире программы "Тема дня" на радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле".

- Горожане обеспокоились вопросом строительства на территории сереброплавильного завода нового ТЦ. Будет ли он и как это повлияет на территорию комплекса?

- Мы называем это ТЦ, но я стараюсь так не говорить, это новое коммерческое сооружение. Я не могу утверждать на все 100 процентов, что оно появится и все будет так, как задумал собственник, но я знаю их желание, кроме того, я считаю, что такое здание должно быть на этой территории. Но о его размерах, габаритах и строительстве можно будет говорить, когда определятся с участком, параметрами и прочим.

- Будет ли такое коммерческое сооружение полезно для развития территории завода? Может быть, доходы от него собственники смогут направлять на реконструкцию зданий или нет?

- Я думаю, что это нужно данной культурной площадке. Не все исторические здания, которые здесь находятся, быстро и одномоментно отреставрируются. Людям все-таки нужно будет место, где они смогут удовлетворять какие-то свои первичные потребности: выпить чай и кофе, купить сувениры и прочее. Хотелось бы верить, что средства, которые будут поступать собственникам, пойдут и на реставрацию.

- А о какой территории идет речь?

- Это большая территория, расположенная между проспектом Красноармейским и парком Центрального района, с юга ограниченная трассой и нагорной частью, а с севера — улицей Ползунова. Всего здесь чуть более двух гектаров. Это территория заповедная, с нее начинался город. Именно здесь в 1739 году появилась плотина, первые заводы и фабрики.

- А почему общественность так взволновало строительство магазина?

- Люди обеспокоены тем, как это впишется в общий классический ансамбль. Здесь он законченный, гармоничный и единственный сохранившийся в таком виде за Уралом, в чем и заключается его ценность. Как это все будет выглядеть, сказать сложно, проекта пока нет, но задача сделать новое здание соответствующим этому месту перед проектировщиком должна стоять.

- Говорят, что и профессиональное сообщество плохо приняло эту идею, так ли это?

- Я не скажу, что была какая-то дискуссия, это пока невозможно. Есть только общая обеспокоенность. Единственный способ у собственников разрядить ситуацию — в ближайшее время, когда будет понятно, что за земля, представить эскиз строения. Вообще с участком довольно сложная ситуация: там и ЛЭП, и развязка, которая с моста идет, и частично подтапливаемые во время паводка участки. То, что люди беспокоятся, говорит о том, что горожане не равнодушны.

Сереброплавильный завод — жемчужина туристического кластера, поэтому какие-то вещи, с ним не связанные, не должны здесь располагаться. На территории нужно открывать гостиницы, рестораны, культурные, выставочные и концертные площадки.

- Анализировали опыт работы аналогичных площадок, которые есть в России и за рубежом?

- В силу профессии я этим интересуюсь и видел аналогичные площадки в Москве, Германии. Посмотрел "Даниловскую мануфактуру" — как это отреставрировано, и самое интересное, что все работает.

В Иркутске "130-й квартал", там за три года выполнили всю программу, разработали дорожную карту, продумали концепцию, провели аукцион, разбили на лоты, и заинтересованные люди приобрели участки, быстро отреставрировали их, и сейчас площадка приносит около 1 млрд в год, кроме того, место стало одним из самых любимых у горожан. Интересное место в Сузуне, где когда-то был монетный двор. Там успешно реализовали маленький кластер, который стал драйвером развития.

- Говоря о Барнауле и о сереброплавильном заводе, можно ли предположить, каких площадок будет больше: коммерческих или тех, которые нужны горожанам?

- Думаю, об этом рановато говорить, я предполагаю, что примерно 50 на 50. Я об этом всегда говорил, что это место должно быть окупаемым, поэтому классических, в нашем понимании, музеев здесь быть не должно. Нужны современные, интерактивные площадки, другой формации и другого режима работы.

- Чем развитие данной площадки будет полезно городу?

- В первую очередь я рассматриваю комплекс как драйвер для развития всего района. Важно вообще оживить эту часть города, после ухода "Старого базара" она стала какой-то мертвой и малопосещаемой. Завод должен стать той точкой, которая заставит людей мотивированно приходить сюда, что создаст приличный экономический эффект, улучшит всю инфраструктуру вокруг: все оживет, появятся новые магазины. Если это все получится, мы еще при жизни будем свидетелями рассвета этого места.

Кроме того, это центр города, по сути, завод — та площадка, которая встречает туриста, въезжающего в Барнаул по новому мосту. И что сейчас человек видит: ветхие, полуразвалившиеся постройки. Важно создать привлекательный облик города, его лицо — все это будет привлекать туристов, особенно если грамотно провести рекламную кампанию. Этот комплекс уникален по своей архитектуре и сохранности, такого именно целого завода постройки конца XVIII — начала XIX века в России нет, поэтому туристы будут ехать потоком.

- А как будет восстанавливаться памятник?

- Тут нужно разрабатывать дорожную карту, план, и важно понимать, что не все сразу получится сделать. Я сторонник того, чтобы все шло поэтапно и здания вводились в эксплуатацию по мере восстановления, и горожанам не нужно было бы ждать, пока отреставрируют все. Сейчас важно привести в порядок коммуникации и сети. Я не исключаю, что для решения проблем инженерной инфраструктуры деньги могли бы выделить и органы власти, это все-таки памятник федерального значения, и он важен для всей России, у него есть все шансы попасть в список наследия ЮНЕСКО.

- Что касается списка наследия ЮНЕСКО, как я понимаю, это полностью ваша инициатива. Какие перспективы это дает, дополнительное финансирование? И что нужно, чтобы в список попасть?

- Нужно соответствовать хотя бы одному пункту из 10, а у нас есть четыре. ЮНЕСКО -  это другой статус, другое финансирование. Комплекс сереброплавильного завода — это цельный ансамбль, он не в руинированном состоянии и уникален по своей природе, кроме того, значим как памятник промышленной архитектуры. В список ЮНЕСКО попадали и те, которые обладали меньшими уникальными свойствами. Но к этому нужно готовиться, предоставить справки, и регион должен быть в этом заинтересован. Если этого добиться, то магнит для туристов будет значительный. Культурные объекты вносят значительный вклад в экономическое развитие региона, и туризм может приносить доходы, не только сельское хозяйство.

- Вы довольно давно занимаетесь сохранением памятника. Какие цели вы преследуете?

- Я занимаюсь этим уже третий год,  собираю волонтеров, и перед нами стоят две задачи: во-первых, очистить территорию, привести ее в порядок. Там все заросло кленами, а это опасно тем, что их корневая система попадет в кирпичную кладку и разрушит ее. Во-вторых, важно это для популяризации территории — горожане должны понимать значимость завода, с которого началась история Барнаула.

Каждую субботу в 11:00 мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам, здесь собираются люди разных профессий и возрастов, приезжают даже из других городов: Новосибирска, Бийска. Это подтверждение того, что людям интересно прикоснуться к истории.

- Каких вложений потребует комплекс?

- Сложно сказать, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно изучить состояние объекта, но потребуется на восстановление не менее 500 млн и выше.

 

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.10.2017 07:14
- гость -

А кто собственник Государственного памятника?

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