Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем блоге написал про реновацию зеленых насаждений в Барнауле. Свою запись в блоге он назвал "Не рубите сгоряча" (аллюзия на песню группы "Любэ").

По мнению губернатора, в настоящее время невооруженным глазом видно, что много деревьев в Барнауле относится к "старому фонду". Их нужно менять, не дожидаясь ураганных ветров, которые осуществляют свою "реновацию", оставляя последствия в виде смятых машин, оборванных линий электропередачи, пожаров и человеческих смертей.

"Любое начинание городских властей по озеленению города воспринимается некоторыми горожанами как очередная вражеская выходка. "На Ленина спилили все тополя!!!" "Барнаул закатали в асфальт!!!" "Вместо тополей у "России" посадили слишком маленькие березки, они ж не примутся!!!" "В начале Ленинского понавтыкали слишком большие березы, они ж не примутся!!!" И митинг в защиту зеленых насаждений под старым деревом у "политеха", с сухой верхушкой и замшелой корой", — пишет глава региона.

Вместе с тем глава региона предлагает изменить формат взаимодействия с населением, чтобы системная работа с привлечением специалистов не воспринималась "некоторыми "горячими головами" как реализация чьего-то преступного замысла".

Кульминацией гражданской активности, по мнению главы правительства, в защиту вырубаемых деревьев стала ситуация в парке "Изумрудный".

"Все, пропал парк, сейчас настроят там элитной недвижимости, ни стыда, ни совести у чиновников…". Некоторые слышат звук бензопил и топоров в "Изумрудном" даже по ночам. Не удивлюсь, если кто-то расслышит в ночи тихий стон поваленного дерева на фоне гомерического хохота чиновника из мэрии…", — продолжает глава региона.

Александр Карлин считает, что у всех искренне переживающих за судьбу городских зеленых насаждений людей должна быть возможность лично участвовать в работах по посадке новых деревьев и кустарников.

С одной стороны, у главы правительства есть претензии к барнаульским властям, с другой — он им сочувствует. На их время пришлась пора массовой замены зеленых насаждений, которые высаживались в середине прошлого века и долгое время не подвергались санитарному контролю, мероприятиям по омолаживанию и лечению.

"Те, кто громче всех говорит об экологической катастрофе в "Изумрудном", наверняка были там в последний раз в глубоком детстве. Между тем уже 12 лет назад этот парк производил удручающее впечатление. А сколько несанкционированных свалок было в столь любимом барнаульцами парке… В некоторых местах не то что гулять, быстро пройти невозможно. Кучи мусора регулярно дымили, загорались. К сожалению, никто их не фотографировал, не призывал организовать субботник в "парке нашего детства", — добавил Карлин.

Полный текст блога можно почитать по ссылке.

Ранее власти Барнаула сообщили, что все новые деревья в центре города должны прижиться в ближайшие три-пять лет.