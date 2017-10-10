Все японские автомобильные компании в срочном порядке должны проверить свою продукцию, в которой были использованы алюминиевые изделия производства компании Kobe Steel, которая подделывала данные об их прочности и другие характеристики.
По информации ТАСС, эта компания усиливала на бумаге характеристику многочисленных деталей и компонентов, изготовленных из алюминия и меди. Они поставлялись примерно 200 промышленным корпорациям, включая Toyota Motor.
В случае, если в продукции Kobe Steel будут обнаружены изъяны с точки зрения обеспечения безопасности, это может привести к крупномасштабному отзыву на переделку автомобилей, локомотивов и даже самолетов. Кроме того, эти детали использовались при строительстве тяжелых ракет-носителей H-2A, используемых для запуска спутников.
Комментарии
Хорошая попытка, Автоваз. Но нет. лучше дефет японский, чем таз российский