Фото: zpress.moy.su
Новый курорт "Белокуриха-3" появится в долине реки Песчаной Смоленского района Алтайского края. Инвесторы уверены, что он станет транзитным центром нового туристического направления. Через Песчанку построят мост, который свяжет "Белокуриху-3" напрямую с лучшими туристическими местами Горного Алтая и Алтайского района.
Эту территорию обследовали специалисты Томского НИИ курортологии и физиотерапии и официально подтвердили, что это место обладает природными лечебными ресурсами. "Белокуриха-3" оценивается как особо благоприятная (1-го ранга) местность с высоким климато-курортологическим потенциалом для рекреации. В качестве лечебно-сырьевой базы были рекомендованы минеральные радоновые воды Искровского месторождения. Они могут быть использованы при лечении заболеваний системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, эндокринной системы и нарушения обмена веществ, мочеполовой системы, кожи и соединительной ткани.
Как сообщили в компании "Курорт Белокуриха", якорный инвестор, территория строительства будущего санаторно-курортного комплекса находится в 1,5 км южнее пос. Красный городок в непосредственной близости от горной реки Песчаная и северных отрогов Чергинского хребта. Высота составляет 230-280 метров над уровнем моря. Участки расположены в пределах рекреационно-туристической зоны природного парка краевого значения "Предгорья Алтая".
Главный инвестор планирует развивать на "Белокурихе-3" инновационное направление сферы санаторно-курортной медицины – лечебно-оздоровительный туризм. Человек может, например, подняться на гору, сплавиться по реке.
Сейчас со стороны Белокурихи в долину реки Песчаная можно попасть, поднявшись по серпантину вверх, на "Белокуриху-2", а затем прямо – в сторону вольфрамового рудника и далее ехать около 18 километров по горной дороге. В конце путь преграждает горная река Песчаная.
В планах — строительство моста через Песчаную в этом месте. В настоящее время КГКУ "Алтайавтодор" занимается его проектированием.
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