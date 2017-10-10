"Белокуриха-3" может стать транзитным центром нового туристического направления, а через Песчанку построят мост, который свяжет Белокуриху напрямую с лучшими туристическими местами Горного Алтая и Алтайского района. Подробности Amic.ru сообщил Алексей Тырышкин.
Новый курорт в долине реки Песчаной
Долина реки Песчаной Смоленского района Алтайского края обладает природными лечебными ресурсами и пригодна для лечения и профилактики заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Томского НИИ курортологии и физиотерапии (филиал Сибирского Федерального научно-клинического центра) на основе обследования территорий, которое было проведено в сентябре 2017 года. Именно здесь будет расположена "Белокуриха-3".
Особенно ученые рекомендуют минеральные радоновые воды Искровского месторождения. По мнению специалистов, они могут быть использованы наружно при лечении заболеваний системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, эндокринной системы. А также при нарушениях обмена веществ, мочеполовой системы, кожи и соединительной ткани.
В ближайшие годы на данном участке планируют построить туркомплекс, рассчитанный на 1200 мест. Два участка "Белокурихи-3" – урочище "Щеки" и долину реки Песчаной – соединит дорога. При этом для развлечения туристов от одного места к другому можно устраивать сплавы.
Главный инвестор – АО "Курорт Белокуриха" – планирует развивать в "Белокурихе-3" лечебно-оздоровительный туризм.
"Лечебно-оздоровительный туризм предполагает исследование организма человека до, во время и после физической нагрузки: давление, анализы, кардиограмма, холтеровское мониторирование сердечной деятельности. Человек может, например, подняться на гору, сплавиться по реке и узнать, какое положительное влияние оказывает эта нагрузка на его организм", – рассказал заместитель генерального директора АО "Курорт Белокуриха" по стратегическому планированию Олег Акимов.
По его словам, развитие этого направления будет базироваться на научных исследованиях. Для этого здесь планируется создать медицинские центры, привлечь специалистов: врачей ЛФК, диагностов, кардиологов, врачей спортивной медицины.
Прорывной турмаршрут
Сейчас со стороны Белокурихи в долину реки Песчаной можно попасть, поднявшись по серпантину вверх, на "Белокуриху-2", а затем прямо – в сторону вольфрамового рудника и далее ехать около 18 километров по горной дороге. В конце путь преграждает горная река Песчаная. И сейчас здесь много желающих отдохнуть, порыбачить – горная долина обладает непередаваемой красотой.
В ближайшем будущем путь пойдет дальше: краевые власти пообещали профинансировать строительство моста через Песчаную в этом месте. КГКУ "Алтайавтодор" уже приступил к его проектированию.
Предполагается, что с новым мостом туристическая сфера всей Белокурихи получит настоящий прорыв. Если сейчас путь для автотранспорта обрывается на берегу Песчаной и получается тупиковый туристический маршрут, то мост откроет прямое сообщение от Белокурихи в Алтайский и Солонешенский районы, а также Горный Алтай.
Туристов ожидает насыщенный маршрут, проходящий по живописнейшим горам и знаменитым туробъектам.
При этом значительно сократится дорога от Белокурихи до других туристических районов Алтая. Например, дорога от "Белокурихи-2" до села Топольное Солонешенского района сейчас занимает около 150 км. Со строительством моста через реку Песчаную этот путь сократится до 80 км.
Впрочем, за мостом участок дороги в несколько километров еще предстоит сделать, но эта задача ляжет на АО "Курорт Белокуриха". После этого по развилке налево можно уехать в Куяган, Алтайское, Никольское. Направо можно проехать в Солонешное, на Топольное, водопад Шинок, Денисову пещеру.
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