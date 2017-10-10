Вторник, 10 Октябрь, 14:33

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,32
€ 68,39
Brent
$ 51,5
10°
Обь
169см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Учителя-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

"Белокуриха-3": как в крае планируют развивать курорт и туристический центр

, ИА "Амител"
Что хотят построить в "Белокурихе-3"?

"Белокуриха-3" может стать транзитным центром нового туристического направления, а через Песчанку построят мост, который свяжет Белокуриху напрямую с лучшими туристическими местами Горного Алтая и Алтайского района. Подробности Amic.ru сообщил Алексей Тырышкин.

Новый курорт в долине реки Песчаной

Долина реки Песчаной Смоленского района Алтайского края обладает природными лечебными ресурсами и пригодна для лечения и профилактики заболеваний. К такому выводу пришли специалисты Томского НИИ курортологии и физиотерапии (филиал Сибирского Федерального научно-клинического центра) на основе обследования территорий, которое было проведено в сентябре 2017 года. Именно здесь будет расположена "Белокуриха-3".

Особенно ученые рекомендуют минеральные радоновые воды Искровского месторождения. По мнению специалистов, они могут быть использованы наружно при лечении заболеваний системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, эндокринной системы. А также при нарушениях обмена веществ, мочеполовой системы, кожи и соединительной ткани.

В ближайшие годы на данном участке планируют построить туркомплекс, рассчитанный на 1200 мест. Два участка "Белокурихи-3" – урочище "Щеки" и долину реки Песчаной – соединит дорога. При этом для развлечения туристов от одного места к другому можно устраивать сплавы.

Главный инвестор – АО "Курорт Белокуриха" – планирует развивать в "Белокурихе-3" лечебно-оздоровительный туризм.

"Лечебно-оздоровительный туризм предполагает исследование организма человека до, во время и после физической нагрузки: давление, анализы, кардиограмма, холтеровское мониторирование сердечной деятельности. Человек может, например, подняться на гору, сплавиться по реке и узнать, какое положительное влияние оказывает эта нагрузка на его организм", – рассказал заместитель генерального директора АО "Курорт Белокуриха" по стратегическому планированию Олег Акимов.

По его словам, развитие этого направления будет базироваться на научных исследованиях. Для этого здесь планируется  создать медицинские центры, привлечь специалистов: врачей ЛФК, диагностов, кардиологов, врачей спортивной медицины.

Прорывной турмаршрут

Сейчас со стороны Белокурихи в долину реки Песчаной можно попасть, поднявшись по серпантину вверх, на "Белокуриху-2", а затем прямо – в сторону вольфрамового рудника и далее ехать около 18 километров по горной дороге. В конце путь преграждает горная река Песчаная. И сейчас здесь много желающих отдохнуть, порыбачить – горная долина обладает непередаваемой красотой.

В ближайшем будущем путь пойдет дальше: краевые власти пообещали профинансировать строительство моста через Песчаную в этом месте. КГКУ "Алтайавтодор" уже приступил к его проектированию.

Предполагается, что с новым мостом туристическая сфера всей Белокурихи получит настоящий прорыв. Если сейчас путь для автотранспорта обрывается на берегу Песчаной и получается тупиковый туристический маршрут, то  мост откроет прямое сообщение от Белокурихи в Алтайский и Солонешенский районы, а также Горный Алтай.

Туристов ожидает насыщенный маршрут, проходящий по живописнейшим горам и знаменитым туробъектам.

При этом значительно сократится дорога от Белокурихи до других туристических районов Алтая. Например, дорога от "Белокурихи-2" до села Топольное Солонешенского района сейчас занимает около 150 км. Со строительством моста через реку Песчаную этот путь сократится до 80 км.

Впрочем, за мостом участок дороги в несколько километров еще предстоит сделать, но эта задача ляжет на АО "Курорт Белокуриха". После этого по развилке налево можно уехать в Куяган, Алтайское, Никольское. Направо можно проехать в Солонешное, на Топольное, водопад Шинок, Денисову пещеру.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:32
Площадь охраняемых природных территорий на Алтае увеличится в два раза 0
14:23
Половина жителей Алтайского края признались, что недовольны качеством дорог 0
14:14
СМИ: умер целитель Аллан Чумак 3
14:08
Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Будущих губернаторов испытали экстримом 3
14:00
Диагноз онлайн: в России провели опрос о перспективах телемедицины 0
13:51
Минобороны заявило об уничтожении экономической инфраструктуры "ИГИЛ" 1
13:34
Торговец шубами из Барнаула добровольно заплатил пошлину в 560 тысяч 5
13:23
Барнаульская горэлектросеть начнет отключать должников с помощью сайта 1
13:16
Как понять, что вам пора к психиатру, и почему не нужно этого бояться 11
13:10
АлтГТУ вошел в число победителей конкурса по подготовке кадров ОПК 0
13:05
"Белокуриха-3": как в крае планируют развивать курорт и туристический центр 0
12:46
Теплая осень у моря: где барнаульцы отдыхают в октябре и ноябре 2
12:26
Новый курорт "Белокуриха-3" может появиться в Алтайском крае 1
12:18
Автомобильные компании Японии применяли в своей продукции детали с дефектом 1
12:10
"Не рубите сгоряча": Карлин написал про вырубку деревьев в Барнауле 11
11:53
Горсовет Рубцовска возглавил единоросс Курганский 0
11:39
Шотландский футболист атаковал тренера после замены 1
11:23
Молнии и фокусы: братья Сафроновы погрузили барнаульцев в мир иллюзий 2
11:15
Движение трамваев возле "Ашана" в Барнауле возобновили после реконструкции 9
11:08
Правительство Новосибирской области отправили в отставку 5
10:51
Опубликован первый трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" 0
10:38
150 покупателей "Марии-Ра" в Кемерово эвакуировали из-за звонка о бомбе 1
10:30
Как разобраться в качестве воды 0
10:21
Учителя смогут пожаловаться на холод в алтайских школах по "горячей линии" 4
10:18
Цветы, лекарства, телефон. Что можно провезти в ручной клади в самолете 1
10:00
"Хит-парад туров" представила компания "Авиафлот" 8
09:59
Бийский бездомный обокрал мужчину, переночевавшего в коллекторе 1
09:37
Кит Харингтон напугал невесту "отрубленной головой" в холодильнике 7
09:30
Путин поручил правительству реструктуризировать накопившиеся долги регионов 6
09:18
Очевидцы: грузовик с зерном перевернулся ночью в Алтайском крае 0
09:09
Почти 20 пожарных тушили загоревшееся сено в Заринске 0
09:00
Какие интернет-технологии сэкономят рабочее время и увеличат продажи 0
08:59
СМИ: Путина уличили в клонировании губернаторов 13
08:40
Заторы в шесть баллов образовались на дорогах Барнаула утром 10 октября 0
08:30
Ледовый дворец с фитнес-центром появится в Барнауле 0
08:20
Эрдоган заснул во время пресс-конференции с Порошенко 3
08:00
Тайна открыта: как проходит второй этап голосования в премии Amic.ru 0
07:53
Списания с карты, проблемы на работе. Что будет, если не платить за свет? 7
07:38
Любимая закуска: рассказываем, как и из чего приготовить холодец 0
07:21
Беседка-шар и каток: что можно увидеть на третьем этаже ТРЦ "Галактика" 4
07:06
Седой Алтай: таинственно-снежные фото из Горного 3
06:47
На любой вкус: как изменились планировки барнаульских квартир 5
06:29
Централизация закупок для муниципалитетов Алтайского края признана лучшей 2
06:11
Без дождей: какая погода будет в Алтайском крае 10 октября 0
06:03
Арматура и щебень: как идут работы по замене ограды в "Центральном" парке 3
05:35
Тренинги "на выживание" для будущих губернаторов будут регулярными 7
04:52
Более половины россиян не видят альтернативы Путину 55
03:23
Андрей Малахов станет ведущим шоу "Стена" на канале "Россия 1" 0
02:17
Президент "Ростелекома" заработал 90 тысяч рублей в игре "Что? Где? Когда?" 3
01:52
Песков рассказал о реакции Путина на пододеяльник от Берлускони 4
00:02
Пожилые преступницы собрали свою версию "Бурановских бабушек" на Урале 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.