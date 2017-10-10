Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Его главная цель – уменьшение распространения психических расстройств. По данным ВОЗ, каждый пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, каждый второй имеет шанс заболеть им в течение жизни. Чаще всего люди страдают депрессией.

К сожалению, в России такие проблемы принято замалчивать, а если человек отважился на поход к психиатру, значит, все безнадежно плохо. На самом деле это не так. О том, почему к психиатрам ходить нужно, как перестать их бояться, как диагностировать у себя первые признаки проблем с психикой, об этом в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал врач-психиатр Александр Григорьев.

Корр.: А существуют ли сегодня, исходя из вашей многолетней практики, абсолютно здоровые в психическом плане люди?

- Хочется верить, что они существуют. Наверное, они работают в главном разведывательном управлении, в правительственных структурах. Это очень устойчивые и стабильные люди. Подчеркну, что психических болезней на самом деле очень мало. У нас всего лишь один процент психически нездоровых людей.

Но бывают разные эпизоды, отклонения, какие-то душевные переживания. И они свойственны 100% людей.

Корр.: Мы обычные люди, которые подвержены стрессовым ситуациям, бытовой неустроенности с нехваткой денег. И это у абсолютного большинства, если не у всех наших слушателей.

-Да, факторов очень много. У меня есть хобби, я изучаю творчество наших знаменитостей. Так вот, все они были нездоровы с точки зрения их эмоционального состояния. Их мысли, их творчество – оно как раз было в какой-то степени проявлением душевных переживаний. Они не были, как принято у нас выражаться, душевнобольными, говорить так некорректно. Их переживания вылились в творчество.

Корр.: Александр Валерьевич, все мы слышали о весенне-осенних обострениях психических неуравновешенностей, которые происходят у психически нездоровых людей. Такая тенденция на самом деле существует, или это миф?

- Действительно, в этих словах есть правда, но лишь отчасти. Обострение регистрируется у пациентов, но не обязательно оно будет весенне-осенним. Это может произойти и летом, и зимой, но оно будет именно сезонным.

Тут нужно сразу четко определиться, что есть обострение психического заболевания. Оно может быть реактивным, временным и не обязательно это психическая болезнь. Это может быть какой-то тяжелый эпизод, допустим, состояние горя. При переходе из теплого времени в холодное организм включает ресурсы на адаптацию. Трата резервов может привести к обострению.

Небольшие отклонения есть у многих. Например, неврастения, она есть у большой массы населения и с ней можно прожить до 100 лет, но она все же будет мешать качеству жизни. Сюда же относится невроз навязчивого состояния. Это когда ты выходишь из дома и надо перепроверить, выключил ли ты утюг, чайник и вообще закрыл ли ты дверь.

Не надо быстро ставить диагноз и переводить это в болезнь. Для начала можно записывать в блокнот: свет — выкл., газ — выкл., утюг — выкл. Так можно избавиться от маленьких навязчивостей-заноз.

Но именно неврастению надо корректировать. Это делается легко с помощью психотерапии, очень мягкими лекарствами. Может помочь аутотренинг или какая-то другая методика.

Корр.: Как определить первые признаки нездоровья, на что обратить внимание?

- Нужно прислушиваться к самоощущениям. В первую очередь следует выяснить, нарушен ли сон, как быстро человек засыпает. Возможно, он хорошо засыпает, но пробуждается через несколько часов и не может уснуть. Бывает, что люди вообще не спят всю ночь или спят, но просыпаются 5-6 раз.

Следующий вопрос: а что мешает спать? Навязчивая мысль, какая-то обида, всплывают эпизоды из вашей жизни, возможно, был испуг, горе или пустота в мыслях.

Третий вопрос: как вы себя чувствуете? Но свои неврозы не каждый знает и не каждый чувствует. Бывает, что человек живет и не придает значение какому-то аспекту в своем поведении. В какой-то момент посторонний человек ему задает вопрос: а ты правда так всегда делаешь, у тебя все нормально?

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Но, поймите, на самопознание может уйти очень много времени. Проще посетить профессионала, и доктор задаст правильные наводящие вопросы, которые посчитает нужными, вы на них ответите, и сложится определенная картина.

- Какие признаки в поведении должны дать сигнал, что лучше пойти проверить свое психическое здоровье?

- Это бессонница, утрата аппетита, резкое похудение, постоянная тревога, учащение сердцебиения, чувство нехватки воздуха, упадок сил, утрата радости, сильные головные боли. Люди с такими симптомами должны принять меры.

Пациент в лучшем случае пойдет к неврологу. Но я призываю задуматься и всё-таки, если на душе есть тревога или другие симптомы, о которых я сказал выше, обратиться к психиатру. Доктор протестирует вас, и если все нормально, вам прямо об этом скажут. Психиатр никогда лишнего на себя не возьмет и направит вас к кардиологу или другому нужному в конкретной ситуации специалисту. Или, наоборот, скажет, хорошо, что вы пришли, у вас есть признаки тревоги, эмоциональных расстройств или даже депрессии.

Корр.: А депрессия – это состояние или болезнь?

- Посмотрев за свою практику около 1500 человек, я прихожу к выводу, что есть люди и больные депрессией, но их очень мало, и есть люди с кратковременным депрессивным состоянием.

По информации Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году депрессия выйдет на второе место по заболеваемости, уступив лишь сердечно-сосудистым патологиям. Но депрессия очень коварна, она может довести до инфаркта, инсульта, гипертонии, расстройства желудочно-кишечного тракта, заболевания опорно-двигательного аппарата. Депрессия может трансформироваться во что угодно. И поздно уже лечить, когда она переродилась. Это еще раз подтверждает факт, что все болезни от нервов и к психиатру ходить нужно.

Корр.: Но ведь россияне не любят ходить к врачам, тем более к психиатру. А если сказать окружению, ребят, я пошел к психиатру — это значит признаться в том, что я псих.

- Я прямо скажу, уровень нашей санитарной культуры оставляет желать лучшего. В России психиатра почему-то боятся, это считается очень зазорным и негативным, этого специалиста стараются обходить стороной.

А ведь нередко психические расстройства сопровождаются соматическими проявлениями. И такой пациент будет путешествовать от доктора к доктору. Таких примеров я знаю массу. И люди ходят от терапевта к кардиологу, дальше к гастроэнтерологу, урологу, неврологу, потом обратно направляют к гастроэнтерологу. Они ходят кругами. Тем более с учетом современного состояния нашей медицины, когда услуги предлагаются.

Еще раз призываю всех — не надо бояться психиатров. Это такой же врач, он тоже учился, сдавал на протяжении пяти лет те же самые экзамены, его однокурсник – терапевт или хирург, изучал точно так же анатомию и физиологию. Порой психиатр знает даже больше, чем врач другой специальности. Ему нужно хорошо дифференцировать и тщательно подходить к сбору анамнеза жалоб. И при этом смотреть на состояние пациента.

Если пациент сам пошел к психиатру, он уже не псих. Психа привозят на "скорой помощи" в состоянии острого душевного расстройства. А вы пошли скорректировать свое состояние, наладить сон или просто снять тревогу.

Если вам назначат препараты — не пугайтесь. Но, возможно, обойдется и без них. Хороший психотерапевт, может, поможет даже без лекарств, пользуясь, например, методикой гипноза, семейной терапии, ароматерапии. Есть терапия общения с лошадьми, дельфинами, можно себя найти в искусстве. Главное – помочь человеку, чтобы ему стало легче, и тогда его психическое состояние не перерастет в телесную болезнь.

Беседовал Сергей Зубчук.