Отключать должников за электроэнергию будут по-новому. Процедура ограничения энергоснабжения сокращена до одного этапа. Теперь для того, чтобы воспользоваться "рубильником", энергетикам достаточно опубликовать список должников на собственном сайте в сети Интернет. Барнаульская горэлектросеть планирует внедрить новую практику уже к концу года.
Новый порядок отключения должников введен постановлением правительства №624 (от 24.05.2017). Изменения вступили в законную силу с 29 сентября и касаются всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и владельцев нежилых помещений.
Помимо публикаций на официальном сайте компании, энергетики могут уведомить должника о предстоящем отключении, отправив СМС-сообщение или электронное письмо. Номер телефона для СМС и адрес электронной почты отныне обязательные условия в договоре энергоснабжения.
Как поясняет начальник Юридического отдела Барнаульской горэлектросети Ирина Тишина, после уведомления об отключении абонент обязан самостоятельно ввести режим ограничения энергопотребления. "Если процедура не соблюдена и данный факт зафиксирован нашими контролерами в акте, отключение БГЭС произведет самостоятельно. Должнику же, если он продолжит потреблять электроэнергию в период отключения, произведут расчет уже не по прибору учета, а по мощности. Данная цифра, как правило, в 10 раз выше фактического потребления электроэнергии", — говорит специалист.
Еще одно важное изменение в законе предусматривает ответственность отключаемых должников за субабонентов. Иными словами, отключение одного предприятия не может повлечь отключение другого, несмотря на то, что по техническим условиям они присоединены к общим энергопринимающим устройствам. В противном случае "отключенца" ждут штрафы по статье 9.21 Кодекса об административных правонарушениях. Для должностного лица они составляют от 10 до 40 тысяч рублей, для юридического — от 100 до 500 тысяч рублей.
После оплаты долга за электроэнергию энергетики обязаны в течение 24 часов возобновить энергоснабжение абоненту. Компенсация за подключение составляет 8 000 рублей. Для ограничения энергоснабжения за долги достаточно не оплатить 30% аванса от ежемесячного платежа.
Комментарии
"после уведомления об отключении абонент обязан самостоятельно ввести режим ограничения энергопотребления"
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Сами себя должны отлупить?