Фото: кадр из фильма "Анна Каренина"
Предприниматель из Барнаула, торгующий шубами, добровольно заплатил пошлину в 560 тысяч рублей за новую партию товаров из Греции. Как сообщает алтайская таможня, бизнесмен решил легализовать партию продукции, при которой не было документов о разрешении на ввоз из-за рубежа.
У 82 шуб из натурального меха имелись навесные контрольные идентификационные знаки, ярлычки с указанием размера, модели и страны происхождения. Но документов, подтверждающих легальность ввоза на территорию ЕАЭС из-за рубежа, у бизнесмена не было.
"По закону каждое изделие из натурального меха, которое продается в России, должно быть промаркировано специальным идентификационным знаком со встроенной радиочастотной меткой", — говорится в сообщении.
Цель маркировки – вывести рынок меховых изделий из тени. В таможне напомнили, что при реализации иностранных меховых изделий легальность товара должна быть подтверждена не только наличием КИЗов, но и документами, подтверждающими уплату таможенных платежей и, соответственно, разрешающими выпуск товара в свободное обращение после проведения всех таможенных операций.
Комментарии
и в чем новость?! я вот в магазине сегодня тоже добровольно заплатил за товар, давайте тоже об этом напишем))))
Если на такую сумму наберешь товара - непременно напишут
Новость так новость. Зайдите хоть раз в жизни в шубейный магаз и взгляньте на цены, ухохочетесь )
Придурок)))
Так и положено смеяться потому что это товары роскоши, а не пуховики.