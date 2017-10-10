Порядка 97 процентов российских пациентов готовы получать результаты анализов, рецепты и справки в электронном виде. Таковы данные исследования о телемедицинских сервисах, которое провела компания МТС совместно с Высшей школой экономики.
Данные были представлены на первом Международном медицинском инвестиционном Форуме, прошедшем на днях в Сеченовском университете в Москве.
Что касается наблюдения за пациентом после очного приема у врача, то среди пациентов готовность использовать для этого гаджеты высказали около 90 процентов опрошенных. А среди врачей удаленный мониторинг своих хронических больных готовы проводить почти 80 процентов.
Напомним, в июле 2017 года в Госдуме был принят закон о телемедицине, который разрешил консультировать больных дистанционно. При этом документ четко регламентировал: первичный диагноз и назначение лечения — только очно.
Впрочем, в данном вопросе российский законодатель оказался куда осторожнее, чем сами пациенты и врачи. Так, опрос показал, что почти 40 процентов респондентов готовы следовать предписаниям любого врача-консультанта, в том числе в рамках первичной консультации. А среди врачей давать консультации и назначать лечение первичным пациентам удаленно считают возможным 50 процентов опрошенных.
В ходе опроса выяснилось, что главные надежды пациентов и врачей от распространения телемедицины в России связаны не столько с улучшением качества помощи, сколько с повышением доступности качественной медицины.
В связи с этим авторы исследования считают важным дать дорогу развитию инноваций в российской медицине и учесть мнение основных потребителей цифровых медицинских технологий. Ведь, как показал опрос, потребители готовы к более широкой, чем предусмотрено в законе, палитре возможностей применения телемедицины, а зарубежный опыт подтверждает успешность такого применения.
Справка: Пресс-релиз подготовлен по результатам совместного исследования ВШЭ и компании МТС, которая в настоящий момент тестирует собственный телемедицинский сервис в партнерстве с крупнейшей в России сетью частных клиник МЕДСИ. Опрос врачей был организован в партнерстве с сетью клиник МЕДСИ и исследовательским подразделением Doctor Index профессиональной врачебной сети "Доктор на работе". В опросе приняли участие более 4000 человек – пациентов и медицинских работников из всех субъектов РФ.
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