фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Портал Amic.ru продолжает показывать интересные уголки краевой столицы в рамках рубрики "Барнаул вдоль и поперек". В это небольшое "бабье лето" мы решили отправиться к бывшему городскому пляжу, что находится в поселке Кирова, или, как все его привыкли называть, Булыгино.
Историю свою поселок ведет с 1859 года, когда барнаульский мировой посредник Булыгин взял в аренду у местных властей земли и установил на них водяные мельницы. Так появилась Булыгинская заимка. Из-за пожара в 1917 году в заимку хлынул поток вынужденных переселенцев. Так и появился целый поселок.
В 1930-е годы городской окраине было присвоено имя Сергея Мироновича Кирова, погибшего от рук политических авантюристов.
В 1980 году на берегу Барнаулки построили небольшое водохранилище, которое и стало впоследствии городским пляжем. Но просуществовало оно относительно недолго. Сдерживать речку становилось все сложнее: она несла большое количество мусора и ила, благодаря чему глубина пруда постоянно уменьшалась. В 1990-х годах "Лесной пруд" был окончательно спущен.
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