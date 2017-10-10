Фото: Assassin’s Creed
Несколько кандидатов в губернаторы российских регионов прыгали в воду с семиметровой высоты во время специального тренинга.
Видео, на котором потенциальные кандидаты в губернаторы прыгают в воду с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах недалеко от Сочи, опубликовал РБК. Издание подчеркнуло, что подлинность записи подтвердил один из участников тренинга.
По его словам, после спуска со скалы участники тренинга занялись каньонингом — совершили по горной реке пешую двухчасовую прогулку. Пресс-секретарь РАНХиГС Дмитрий Соколов рассказал, что прыжки со скалы были частью сочинского тренинга.
На кадрах точно опознаны глава ФАНО Михаил Котюков, которого прочили в губернаторы Красноярского края, и депутат от "Справедливой России" Александр Бурков, который в понедельник был назначен врио губернатора Омской области. Также можно узнать Владимира Полетаева — сенатора от Республики Алтай. Всего в список кандидатов входят около 60 человек.
Комментарии
Как в Лилипутии (Путешествие Гулливера).Король заставлял своих подчиненных прыгать,делать сальто проверяя их лояльность.
Уровень профессионализма этих персонажей , будет определятся чистотой нижнего белья, после прыжка?
Ну и что там сложного или страшного За такую заработную плату...