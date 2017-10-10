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Новости

Минобороны заявило об уничтожении экономической инфраструктуры "ИГИЛ"

, ИА "Амител"
По словам представителя ведомства, ВКС наносят до 150 ударов в сутки по боевикам

Фото: cdn1.pri.org

Летчики ВКС РФ уничтожили в Сирии экономическую инфраструктуру "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России). Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на представителя Минобороны Игоря Конашенкова.

По его словам, у террористов в Сирии больше нет источников финансирования для покупки оружия и боеприпасов.

Он отметил, что пресекаются любые попытки возобновления террористами добычи и незаконной реализации углеводородов в Сирии. Конашенков подчеркнул, что источники финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у "ИГ" в Сирии отсутствуют.

Кроме этого, добавил представитель военного ведомства, ВКС ежедневно наносят до 150 ударов по террористам, которые прибывают в сирийский Меядин на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением. "Авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования "ИГИЛ", — добавил Конашенков.

Газета напоминает, что ранее в военном ведомстве назвали главное препятствие для окончательного разгрома террористов – это поддержка боевиков со стороны США. "Успехи сирийской армии при поддержке российских ВКС и стремительное освобождение от "ИГИЛ" долины Евфрата идут вразрез с планами американских партнеров", — отметил Конашенков.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.10.2017 14:00
Павсекакий

Эти террористы прям как щетина - каждое утро сбриваешь, а она опять вырастает. Но щетину бреешь бесплатно. А сколько стоит один убитый с самолёта бармалей на пикапе?

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