Известный целитель Аллан Чумак умер в Москве на 83-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гордон.
"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память", — написал он 10 октября.
Напомним, Аллан Чумак был одним из самых известных целителей в России в начале 90-х годов. Он составлял конкуренцию Анатолию Кашпировскому.
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Аллан Чумак проводил свои сеансы по телевизору. Собирались миллионы людей, которые "заряжали" воду и другие жидкости, чтобы исцелиться.
Позже Минздрав России ограничил нетрадиционные методы лечения.
Комментарии
Я даже на последок стакан воды поставил перед монитором и фото его открыл на весь экран!
Много чего к телеку подставляли в народе. Кто гемморой подставлял Кто триппер вылечивал, по экрану водил.... Всех чудес теперь и не упомнишь...
Царство небесное ему, лет через 20 когда человечество в конце-концов допрет наконец, таким людям памятники будут ставить. А пока, таблетки - это наше всё.