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Большинство россиян считают, что в их регионе плохо ремонтируют дороги. Это следует из данных опроса Счетной палаты РФ, пишут "Известия".
Состояние федеральных и региональных трасс высоко оценили около 8% респондентов, а качеством муниципальных (городских) дорог довольно еще меньше россиян — 3,4%. Проблемную ситуацию эксперты объясняют нехваткой денег в регионах и низким качеством ремонта.
В опросе приняли участие 3,4 тыс. человек из 74 регионов. Отмечается, что самыми активными были респонденты из Москвы, Петербурга, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областей, а также из Краснодарского и Алтайского краев.
Более половины россиян (51%) считают, что в их области, городе или районе ремонтируются дороги, которые и так в нормальном состоянии, в то время как разбитыми никто не занимается. 54% респондентов сказали, что меньше чем через три года после ремонта трассы приходят в негодное состояние.
В целом состояние муниципальных (городских) дорог считают хорошим только 3,4% участников опроса, средним — 24,2%, плохим — 72,5%. С федеральными дорогами ситуация несколько лучше. Высокий уровень их содержания отметили 8,1% респондентов, достаточный — 44,7%, а неудовлетворительный — 47,2%. Похожие оценки россияне дали и региональным дорогам — подъездам к городам и федеральным трассам (7,9, 36,3 и 55,8% соответственно).
Как добавляет издание, всего в стране 1,5 млн км автодорог, из них федерального значения — чуть более 50 тыс. км. Сейчас более 70% всех федеральных трасс соответствуют нормативу. А к концу 2019 года все федеральные автомобильные дороги будут приведены в порядок.
Ранее стало известно, что Барнаул занял 32-е место в рейтинге убитых дорог, составленном Общероссийским народным фронтом.
Комментарии
Я как житель Барнаула доволен, в этом году много сделали, может с качеством не везде хорошо, но все равно молодцы
какие дороги? у нас на Балтийской вообще ее нет!!! вместо дороги просто болото
Собаку надо меньше мыть!
Федеральные хорошие
Да все великолепно, только один только "феномен" напрягает - почему асфальт по весне вместе со снегом сходит?
10.10.2017 15:38
- гость -
Ну асфальт не весь со снегом сходит, а процентов 40-50, что говорит об удовлетворительном качестве материалов, используемых при строительстве и ремонте дорог. Тем более, что у каклов ещё хуже и верить нужно ВЦИОМу и Центральному Телевидению,а не своим подлым глазам.