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Площадь охраняемых природных территорий в Алтайском крае увеличится двукратно к 2025 году. Сейчас подобные зоны занимают лишь порядка 5% от площади региона. Спустя семь лет охраняемые природные территории должны занимать 10%, пишет "Катунь 24".
В крае создадут десять новых особо охраняемых территорий, семь из которых будут заповедниками. В ближайшие семь лет особый режим введут на 800 тысячах гектаров. Подготовительные работы уже ведутся в Усть-Калманском, Локтевском, Третьяковском и Змеиногорском районах, добавляет канал.
Уточняется, что в регионе действует 37 государственных природных заказников, 63 памятника природы и природный парк "Ая". Общая площадь — более 770 тысяч гектаров.
По словам и.о. министра природных ресурсов Алтайского края Владимира Попрядухина, на особом контроле находится степная территория – юг и юго-запад Алтайского края. Там сосредоточены степные массивы, которые прилегают к горной местности с ее уникальной природной средой. "Основа основ – это сохранение природных объектов степной части и в особенности сохранение степного орла", — цитирует его канал.
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